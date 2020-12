Muestra Anual de las carreras de Diseño de la Unnoba a través de Zoom

Los pasillos de la Unnoba cedieron lugar a las pantallas para que en un entorno virtual pudiera concretarse la presentación de los trabajos de los estudiantes de las carreras de Diseño de la Universidad.

En su edición número quince, esta vez el encuentro se desarrolló a través de la plataforma Zoom y reunió no solo a la comunidad universitaria sino al público en general, lo que habilitó la reflexión sobre este año de cursada realizada en contexto de pandemia.

En el comienzo de la muestra, las reflexiones fueron de la magíster Mercedes Filpe, directora del Instituto Diseño e Investigación (IDI) de la Unnoba, quien señaló que “durante estos meses escuelas y universidades siguieron trabajando junto con los estudiantes, sosteniendo esto que se convirtió, más allá de su función educativa, en un espacio de contención y supervivencia”.

“Convertidos en rectángulos, alumnos y docentes se encontraron en 'aulas-pantalla', dando continuidad contra viento y marea a los procesos de enseñanza aprendizaje para cumplir con los objetivos del ciclo educativo 2020”, indicó.

Así, destacó la tarea desplegada por docentes y estudiantes y describió algunas de las acciones que marcaron hitos, entre ellos la conformación de la red de investigadores de Diseño de la cual la Universidad es socia fundadora.

“En este año especia,l docentes y estudiantes de las carreras de Diseño de la Unnoba hemos reconfigurado nuestro lugar”, sostuvo y consideró que “es momento de rediseñar dispositivos, modelos educativos, redefinir los modos de relacionarnos y cuidarnos, repensar los productos y servicios que estamos diseñando, reconfigurar nuestro sistema de valores, de producción, movilidad y hábitos de consumo tanto para la educación como para el diseño”.



La directora del IDI insistió en la gran tarea desplegada desde las carreras de Diseño en la virtualidad pero destacó que “sin embargo, aún sentimos la necesidad de volver a los pasillos compartidos, al intercambio en el aula, al hacer y compartir nuestros talleres, nuestros ruidos, nuestros olores; volver a vernos, encontrarnos, pero reconfigurados, quién sabe, convertidos en mejores personas”, concluyó agradeciendo a docentes, estudiantes y no docentes el compromiso realizado para concretar la muestra.

Por su parte, la vicerrectora Danya Tavela celebró la posibilidad de poder compartir “este espacio dotado de sentido”.

“Quiero reconocer y felicitar por el esfuerzo realizado por docentes, no docentes y estudiantes para la organización de esta edición número quince de la Muestra Anual de las carreras de Diseño, en

coincidencia con la celebración de los 18 años de la Universidad”, dijo.

“Es una muestra particular que visibiliza el trabajo desplegado con enorme creatividad en un año particularmente complejo”, sostuvo.

En relación con los desafíos del futuro, opinó que “serán sumamente complejos” y exigirán de la empatía.

“Vamos a tener un 2021 en el que tendremos que reconfigurarnos para recibir a jóvenes que habrán pasado un año sin asistir a clases presenciales; vamos a encontrarnos con alumnas y alumnos que han perdido familiares, que han sufrido la enfermedad, que han perdido oportunidades de trabajo y todo eso va a requerir de mucha sensibilidad y de una escucha atenta para que encuentren en la Unnoba su casa”.