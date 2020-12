Petrecca se reunió con fomentistas y agradeció el acompañamiento

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, reunió a los fomentistas para agradecerles el acompañamiento brindado durante todo el año y entregarles un subsidio para que aquellas sociedades de fomento que así lo requirieron puedan hacer frente al pago de la luz y el gas.

El encuentro sirvió, además, para dialogar sobre la actualidad de cada barrio y el trabajo que el municipio viene realizando en conjunto con los representantes barriales.

El director de Relaciones Institucionales del municipio, Mariano Spadano, expresó: "El intendente Petrecca se acercó a los fomentistas para entregarles el subsidio que habían solicitado. La ayuda fue para todas, aunque algunas no lo pidieron y otras no lo necesitaron. Pero todas las sociedades de fomento que solicitaron esta ayuda del municipio la recibieron. También aprovechamos a hacer un cierre de año y un brindis con ellos para agradecer todo el acompañamiento que tuvimos en el año. Siempre tenemos un diálogo fluido y permanente y eso es para destacar".

Además, agregó: "Al tener este contacto cotidiano, nos entendemos y trabajamos muy bien juntos. Cuando nos marcan algo que no anda bien, se corrige, pero siempre en el marco del diálogo y del buen trato. Tuvimos un buen cierre de año a pesar de las dificultades que todos conocemos. Con el fomentismo se puede trabajar muy bien y así lo hemos demostrado este año".

Por su parte, el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, Osvaldo Giapor, manifestó: "Con este asunto de la pandemia, hemos estado sufriendo muchísimo. Le habíamos dado la palabra al intendente de cerrar todas las sociedades de fomento y así lo cumplimos, pero esto trajo las consecuencias de atrasarnos en los gastos fijos como luz y gas. Por eso recurrimos al municipio y por suerte conseguimos una buena respuesta por parte del intendente Petrecca. Esta es la segunda vez, porque lo que pedimos hace unos meses atrás, también con resultado satisfactorio".

Para finalizar, expresó: "El diálogo que tenemos con el intendente Petrecca, a través de Mariano (Spadano) o en forma directa, es el mismo de siempre. Nosotros no paramos de protestar, de pedir, de aplaudir o de gritar si las cosas no se hacen bien. Queremos que las cosas se hagan por Junín y no por algún partido político. Casi todos los fomentistas son totalmente ajenos a los partidos políticos, solo hacemos política social y para el vecino. Termina el año con buena relación, con esperanza y con ganas de mejorar".