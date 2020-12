Repunte en la venta de paquetes: los juninenses se animan a viajar

La llegada de las vacaciones mantiene las expectativas para el sector turístico, uno de los más golpeados por la pandemia, que busca recuperarse aunque la situación continúa siendo complicada para todos.

En nuestra ciudad, a pesar de la situación, los juninenses se animan a viajar y no parecen posponer las vacaciones de verano ni siquiera en pandemia.

Luego de nueve meses, en este mes se lanzó el turismo y la respuesta, según destacan los operadores turísticos, ha sido muy positiva.

Primeras salidas

Diciembre es el mes en que se lanzó el turismo en el país y crecieron las expectativas del sector, aunque nada es como era y aún queda mucho por trabajar.

Joana, de Flamingo, destacó que la empresa ya realizó salidas a La Costa por tres noches y algunas diarias a estancias con buenas repercusiones.

“Tuvimos salida a Mar del Plata el 16 de diciembre, fue la primera salida de 3 noches. Antes salimos a estancia La Herradura, en Campana, y el 20 a San Pedro también por un día”, destacó sobre el reinicio de la temporada.

“Los viajes salieron todos bien, con sus respectivos permisos, los que hubo que sacar para cada lugar. Además, en las rutas pudimos circular tranquilamente”, señaló.

Joana explicó que “en Mar del Plata los nuevos protocolos incluyen la salida desde la terminal -siempre se hizo así igualmente-, para La Costa y todos los destinos, hay que llegar a terminal. Ahí, en el destino, se hace un relevamiento de permisos de pasajeros, de menores, choferes y demás, y luego te permiten circular al hotel. Así se hace en cada destino”.

A su vez, destacó que en particular “al ingresar a Mar del Plata no hubo controles, hicimos el trayecto directo a terminal. Tampoco hubo controles como se decía que iba a haber, así que lo que hicimos fue sacar una foto para dejar constancia de que estuvimos en el lugar y no había nadie. De ahí fuimos al hotel”.

Por su parte, Marcelo de Maliyo ya realizó ocho salidas y destacó que, más allá de los controles, es positivo el impulso.

“Se complica un poco el tema de los desayunos en los comedores, pero sabemos en qué momento estamos y hay que cuidarse”.



Más consultas

Según Joana, en estos últimos días hubo mucho interés de los viajeros por planear las vacaciones.

“Todo venía muy tranquilo pero ahora, desde hace 15 días, crecieron las consultas y ya no hay tanto miedo. Antes preguntaban por los protocolos y luego por el viaje, ahora es al revés, quieren saber las propuestas primero. La gente se anima”.

Marcelo destacó que “en enero se abren más opciones como Carlos Paz, Mendoza, Salta y Bariloche”.

A su vez, destacó que “hay pedidos. Se vendió y se recuperó, en virtud de la situación. Yo pensé que iba a costar más, pero hay buena demanda”.

No obstante, reconoció que conviene separar a los viajeros por edades, ya que “los de 70 quieren viajar pero no lo hacen tanto, en cambio, los jóvenes son los que se animan más”.