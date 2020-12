Coronavirus en Junín: ya hubo más de 5 mil contagios desde el comienzo de la pandemia

En Junín, ya suman 5275 las personas que tienen o tuvieron coronavirus desde el comienzo de la pandemia.

De ellas, 123 continúan en tratamiento y no han recibido el alta, mientras que a 5004 se los considera ya recuperados. Por su parte, 144 fallecieron por causa del coronavirus.

Asimismo, se destaca que 5388 cumplieron el aislamiento preventivo y 5688 fueron hisopados pero el resultado del testeo fue negativo.

Reporte diario

El municipio de Junín informó en el reporte diario del jueves que se analizaron 134 muestras en el laboratorio (7 no residentes), de las cuales 87 resultaron negativas y 40 positivas. Además, se suman tres casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo con el protocolo.

Los casos positivos corresponden a 20 mujeres y 20 hombres. De estos, cinco casos son por contacto estrecho y 35 tiene nexo en estudio.

Por otra parte, se informó que falleció una mujer de 95 años y que recibieron el alta 42 personas de Junín y 2 personas no residentes que se encontraban bajo tratamiento en nuestra ciudad, que se consideran recuperadas de coronavirus.

Los casos sospechosos no residentes corresponden a personas de O Higgins, Chacabuco, Los Toldos y Baigorrita.

Además, se sumaron 81 sospechosos de los cuales 20 son contactos estrechos de pacientes coronavirus. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero según los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos de Covid19.

