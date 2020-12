Alerta en Junín por la aparición de alacranes en el barrio Rincón del Cielo

Vecinos del barrio Rincón del Cielo denunciaron la aparición de alacranes –aunque no serían peligrosos-, que fueron hallados esta semana y pusieron en alerta a la población, sobre todo a partir de los antecedentes de casos de niños que fueron picados en la Región y en distintos puntos del país.

Por el momento, no se registraron casos de picaduras de escorpiones, aunque llamaron a los vecinos a tomar las medidas de precaución necesarias para evitarlos. Recomiendan tomar acciones para evitar la proliferación de estos animales y, en caso de picaduras, no realizar tratamientos caseros: hay que aplicar hielo, consultar rápidamente al médico y, si es posible, identificar el insecto.

Además, plantean profundizar la higiene para que no haya cucarachas, que son el principal alimento de estos animales, y evitar andar descalzo por lugares donde hay barro, ya que los alacranes se encuentran en lugares frescos y húmedos, no donde hay sol.

Entre las variedades, está el tityus que es el más peligroso y el bothriurus que conlleva menor riesgo. El primero es de color rubio casi castaño, tiene las pinzas largas y delgadas, mientras que la cola tiene una púa doble en la que porta el veneno; por su parte, el otro es más oscuro, más corto, ancho, tiene las pinzas cortas y gruesas como guantes de boxeo y su cola tiene un solo aguijón que no porta toxicidad.

Muerte en Córdoba

Una beba de un año y medio murió como consecuencia de una picadura de alacrán en la localidad cordobesa de Monte Maíz que, según el informe médico, le ocasionó una descompensación cardiorrespiratoria.

Un comunicado emitido por el Hospital Municipal José María Minella, de Monte Maíz, detalla que en la madrugada del lunes último la pequeña ingresó a la guardia con una picadura de alacrán.

Asimismo, añade que, luego de recibir el tratamiento correspondiente para esos casos, sufrió una descompensación cardiorrespiratoria y fue derivada al hospital de la ciudad de Bell Ville, hasta que finalmente desde ese lugar fue trasladada al Hospital Pediátrico de la ciudad de Córdoba, donde murió el 10 de noviembre último.

El ministerio de Salud, a través del programa de

Zoonosis, emitió una serie de recomendaciones para evitar las picaduras ponzoñosas de alacranes, arañas y serpientes, al sostener que los riesgos de que ocurran esos accidentes se mantienen activos durante todo el año.