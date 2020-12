Entre la desconfianza y el optimismo por los precios: el balance del agro en Junín

El sector agropecuario de Junín y la zona experimenta por estos días sensaciones contradictorias: por un lado los precios internacionales de los cereales, en alza, traen alivio y optimismo al sector, pero por otro cuestionan la fuerte presión impositiva del Gobierno nacional, que –aseguran- genera “desconfianza” en los chacareros.

Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín, afirmó a Democracia: “Las perspectivas no son buenas. La estimación en la cantidad de toneladas, tanto en maíz, soja y trigo, en general es igual a la del año pasado o más baja. El año pasado se calculaba en trigo 19,5 millones de toneladas y este año va a estar un poco menos, en 18 millones. Hay varios factores, uno es el clima, que claramente puede hacer que haya una merma. En Junín terminó siendo bueno el rendimiento, porque el clima no afectó, pero en otros lugares hubo una merma importante del trigo cosechado. Lo segundo es la desconfianza, la situación financiera de los productores”.

Y el dirigente rural agregó: “Este año fue muy malo, subieron todas las retenciones, con una presión fiscal cada vez más asfixiante. Si el productor no tiene confianza, no inviertey, si no invierte, produce menos”.

“Claramente no se ve un crecimiento de ningún sector. Sí es positivo que, desde hace unos meses, los precios internacionales han subido a un nivel importante. Eso si se sostiene en el tiempo va a ser algo positivo, para que le quede algún margen al productor, que hoy tiene un margen escasísimo por la presión impositiva. La ganadería viene con unos precios sostenidos que son positivos, porque veníamos de precios muy deprimidos y se adecuaron”, dijo.

“El clima viene en una situación de Niña, que significa año seco. En Junín se viene con lo justo y necesario, pero eso hace que el trigo esté bueno, rindió bien. El maíz y la soja vienen con lluvias con lo justo, pero vienen. Veremos cómo se sigue sosteniendo en el tiempo, porque es determinante”, señaló.

“La cantidad de toneladas producidas, con la tecnología que hay, debería aumentar todos los años. Los ATP casi no tuvieron que ver con el sector, al principio lo tomaron algunos sectores, pero no están asociados al sector, para nada. Para tomar créditos del Banco Nación, tenías que vender toda la producción, una actitud discriminatoria, que hoy está vigente y que trajo mucho malestar en el sector. Siempre hay una actitud de falta de entendimiento, esa incoherencia de que el productor especula, son teorías equivocadas. El productor, como cualquier otro, cosecha una vez por año y va vendiendo a medida que va teniendo necesidades para vivir. Eso de que tenga que vender todo junto es muy precario. A Techint no le piden que liquide el acero una vez por año. Hubo algún crédito que salió de ExpoAgro, hubo muy buenas promociones con la tarjeta ProCampo del Banco Provincia, hubo acciones positivas del ministro Rodríguez, pero lo del Banco Nación fue muy negativo, porque es una discriminación sin sentido al productor. En lo que hace a los créditos, hubo algunas mejoras, en relación con el gobierno anterior, porque en el último año el crédito ya era prácticamente inexistente.”, indicó.

Precios alentadores

Por su parte, Rosana Franco, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) Filial Junín, afirmó a este diario: “Los precios internacionales de los cereales están acompañando la rentabilidad del sector. Este año el productor invirtió en maquinarias, en fertilizantes y también aumentó la siembra de maíz y trigo y se redujo el área de siembra de soja. A pesar del Covid-19, el campo no se detuvo. Seguiremos en este camino de cultivar y apostar también a la ganadería”.

“En términos políticos, tuvimos la devolución de derechos de exportación para los pequeños y medianos productores (que había sido un pedido realizado por la FAA). El resto de los impuestos provinciales no tendrán demasiado aumento. Red Vial tiene un aumento considerable, aunque falta mucho para que la Red Vial esté en óptimas condiciones. Tenemos esperanza de poder conseguir en 2021 reclamos pendientes”, dijo.