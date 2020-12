Crece la ansiedad por saber cuándo se aplicará la vacuna rusa en Argentina

El ministro de Salud ruso, Mikhail Murashko, anunció hace pocos días que los ensayos clínicos para las personas de 60 años, y más también, están llegando a su fin y que la semana próxima comenzarán a vacunar en su país.

Tras la polémica desatada en los últimos días cuando el presidente ruso Vladimir Putin dijo que no se había aplicado la vacuna Sputnik V porque no era recomendada para personas mayores de 60 años, el titular de la cartera sanitaria de Rusia fue consultado sobre si, efectivamente, los adultos mayores, siendo uno de los grupos de riesgo de contagio de coronavirus, podrían recibir sus dosis antes del comienzo del 2021. “Sí, eso esperamos”, fue la respuesta del funcionario.

Murashko advirtió que las pruebas de las dosis para esa franja etaria se encuentra en el tramo final y que la aprobación oficial se daría en los próximos días. Asimismo, el ministro de Salud instó a las autoridades sanitarias de fuera de Moscú a tener preparados sus programas de atención para poder aplicar las vacunas a la mayor cantidad de adultos mayores y lo antes posible.

“Recomendamos a todas las regiones que también incluyan a las personas con diabetes en sus planes de vacunación”, acotó

Murashko, según indicaron medios locales.

Especialistas rusos aclararon que no se trata de haber recibido resultados adversos durante las pruebas, sino que la demora en la aprobación para el uso en adultos mayores respondía simplemente a una cuestión de tiempo, algo habitual en el transcurso del lanzamiento de una nueva vacuna.

En el país

La vacuna Sputnik V llegará al país hoy a las 18.30 aproximadamente, en un vuelo directo desde Moscú, Rusia, para traer las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Días atrás, el director de Región Sanitaria III, doctor Jorge Herce, dijo a Democracia que había mucha expectativa de que las vacunas lleguen en enero a nuestra zona, para lo que se encontraban trabajando en la capacitación de vacunadores.

Señaló que la clave es llegar a marzo con la menor cantidad de casos posible, para hacer frente a una eventual segunda ola de contagios del virus.

PAMI

La directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, adelantó que el esquema de vacunación contra la COVID-19 que se espera comience en las próximas semanas tendrá una logística particular, distinta al de la gripe, y recomendó a las personas afiliadas hacer la autoevaluación de salud del programa “Chequeate en casa”, que ya “salvó cuatro vidas”.

“El Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y por supuesto PAMI nos estamos preparando para la campaña de vacunación más importante de la historia argentina. Desde PAMI estamos trabajando fuertemente porque las y los afiliados constituyen una población de riesgo”, dijo Volnovich.

La funcionaria hizo hincapié en “la relevancia del plan de vacunación porque contará con una logística organizativa particular, distinta a la conocida por las personas mayores cuando se vacunan habitualmente contra la gripe, pero en todos los casos la participación dependerá de la realidad propia de cada distrito”.

“En la provincia de Buenos Aires, PAMI vacunará en las residencias de larga estadía y también pensamos utilizar las unidades sanitarias que inauguramos en suelo bonaerense durante la pandemia, como los Hospitales del Bicentenario de Ituzaingó y Esteban Echeverría. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, es probable que las jornadas de vacunación se desarrollen también en las agencias del organismo”, precisó.