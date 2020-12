Uso de pirotecnia: llaman a pasar una Navidad y un Año Nuevo “sin ruido”

A pesar de las limitaciones para las celebraciones de esta Navidad y Año Nuevo, muchos esperan con ansias el encuentro luego de varios meses de cuarentena, en un año atravesado por la pandemia.

La pirotecnia fue durante muchos años casi un sinónimo del festejo, aunque la toma de conciencia respecto de los daños que ocasiona a distintos sectores de la sociedad como personas con trastornos del Espectro Autista, excombatientes y animales potenció la creación de una regulación local.



Es así que desde el 2017 se encuentra vigente en Junín la Ordenanza Nº 7246 -sancionada el 19 de septiembre de 2017-, que fija una regulación integral de la comercialización y el uso de pirotecnia en todo el partido. Especialmente, prohíbe la pirotecnia de estruendo.

A su vez, el municipio lanzó la campaña de concientización en redes, que llama a una Navidad y un Año Nuevo sin ruido.

El camino a “Pirotecnia Cero”

García destacó que se comenzó con las campañas y se busca llegar al objetivo de “Pirotecnia Cero”, aunque destacó que es un camino largo.

“Ya hay campañas en redes, el intendente Petrecca ya lo hizo, especialmente sobre el no uso de pirotecnia, pero nosotros ya desde el 2017 tenemos la ordenanza de una restricción del uso en lo que respecta a la sonora y de estruendo en el ámbito festivo”, indicó.

“Se busca tener fiestas con una diversión sin estruendos porque creemos que es lo mejor. Esto es un proceso cultural, un cambio que todos vamos haciendo. Es difícil llevarlo a Pirotecnia Cero, pero es el camino que debemos tratar de buscar en definitiva y está bueno que se vaya tomando conciencia”, refirió.

En ese sentido, sobre la merma de su uso en general en la ciudad destacó que “es el camino que tenemos que ir tomando todos como vecinos y, de hecho, no comprar este tipo de pirotecnia si es que se ofrece”.

Asimismo, sobre lo autorizado para su uso, García hizo hincapié en que “lo que es fumígeno (humo con color) y lo lumínico está permitido, pero siempre sin estruendo”.

Demanda de Caefa

Según indicó García, “la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales –Caefa- inició una demanda hace ya un año al municipio por la restricción que fija la ordenanza. Solicitaron una cautelar pero fue denegada por el Juzgado Contencioso Administrativo de Junín, con lo que se verá después lo que hace al fondo de la cuestión”.

García consideró: “Creo que fue acertado por el Juzgado. Creo que la ordenanza de Junín es concisa y tiene los fundamentos necesarios para sostenerse”.

“Nosotros mantuvimos muchas reuniones con sectores como Comunidad Asperger (personas con Trastornos del Espectro Autista); Veteranos de Malvinas, Proteccionistas de mascotas para avanzar en ella, además de la necesidad de la seguridad en la manipulación”.

Ordenanza

En su artículo 9º, la Ordenanza N° 7246 especifica los artificios pirotécnicos autorizados para la venta y el uso, que no produzcan efecto audible de estruendo y/o estampido.

Los permitidos deben pertenecer a las siguientes categorías (siempre que cumplan con la regulación y solo contengan efecto lumínico o fumígeo): estallo, bengalas, estrellitas, bengalita sin humo, volcán, fuente, mortero, candela, torta, caña voladora; giratorio.

Concientización

Desde la Comunidad Asperger, Sandra González aseguró que se debe pensar también en los adultos y no solo en los niños.

“Debemos hablar de Pirotecnia Cero para niños pero también para los jóvenes y adultos con TEA, porque no hay que olvidarse que es una condición que no se cura y acompaña toda la vida”, aseguró Sandra y destacó que se trabajará en función de ello.

Marcos Bruno, presidente del Centro de Excombatientes Islas Malvinas Junín y a cargo del Departamento Municipal de Excombatientes, aseguró que la concientización es clave.

“El año pasado se respetó bastante y hubo menos pirotecnia”, destacó.

“Yo creo que hay que mentalizar a la gente, concientizar del mismo modo que se hace con el tránsito. Es la única forma”, aseguró.

Respecto de la medida en ayuda de los animales, la proteccionista Alicia Oliva reconoció que hay mayor toma de conciencia pero que aún falta mucho.

“Esperamos que se cumpla la ordenanza, que no se venda lo que no se tiene que vender y que la gente no compre. El municipio tiene que controlar”, aseguró.

“Pedimos que piensen en los animales, en lo que les provoca. Pedimos que los dueños sean responsables de los animales, que los tengan dentro de casa y no atados en el patio o terraza. Y que no los mediquen”, pidió.

A su vez consideró que si bien “hay un poco más de conciencia, aún falta. Y siempre está el que se ríe del sufrimiento del otro”.