Maroscia impulsa la idea de reactivar los centros comerciales y la industria

Marcos Maroscia es candidato a presidir la Sociedad Comercio e Industria, cuestión que se va a definir hoy, en la reunión de la comisión directiva de la entidad, en tanto que la asamblea para elegir a la nueva comisión será en febrero próximo. Ayer, al ser entrevistado por TeleJunín, Maroscia se refirió a los tiempos de definiciones que actualmente corren para impulsar una nueva gestión en la mencionada entidad local.

Maroscia recordó que la idea de la renovación de cargos había surgido hace seis meses, puesto que inicialmente era en septiembre la fecha de la asamblea pero luego, por la pandemia, el tema se fue postergando hasta fin de año, cuando se fijó la fecha para febrero del 2021, cuando se hará la renovación de cargos.

“Estamos esperando que pase esto de la pandemia. Mientras, apoyamos a la comisión actual y desarrollamos proyectos para lo que viene – comenzó diciendo el entrevistado-. Estamos trabajando con parte de la comisión y gente de afuera que se quiere sumar. Públicamente se presentó hasta ahora una sola lista de candidatos, pero esto se va a definir mañana (por hoy) en una nueva reunión de comisión”.

Centros comerciales

Respecto de los proyectos que tenían los integrantes de su lista, Maroscia mencionó la continuidad de lo que se estaba haciendo en materia de centros comerciales, desde hace mucho tiempo. “Han desarrollado centros comerciales en alrededores de avenida Padre Respuela, avenida República, Benito de Miguel. Con estos se viene trabajando muy bien, por lo cual vamos a reforzar esa parte. La gente del cuadrante Noroeste está haciendo un trabajo muy bueno respecto a los comerciantes”, acotó.

En cuanto a la nueva comisión de Comercio e Industria, el entrevistado dijo que se trataba de hacer un recambio, invitar gente nueva, abrir la Cámara hacia otros sectores de la ciudad que no se había llegado a la entidad hasta ahora. “Estuvimos hablando mucho con gente que está fuera del centro comercial de la ciudad, quienes están entusiasmados con la apertura de otros centros comerciales”, manifestó.

Sobre la actividad comercial en Junín, que constituye un polo de actividades dentro de la región, el entrevistado dijo: “Viene mucha gente, no solo durante los fines de semana sino durante la semana, por turismo, por salud y todo ayuda al consumo, a la parte gastronómica, a estaciones de servicio. En todo lo que es rubro comercial de Junín, la zona tiene mucha influencia porque vienen vecinos de otras localidades a nuestra ciudad”.

“La idea también es contactarnos con cámaras de Comercio e Industria de la zona y ver qué beneficios podemos los socios brindar a toda la gente que viene de afuera, para captar el consumo”, señaló.

En cuanto a quiénes lo acompañarían en esta etapa, en caso de que efectivamente sea él quien presida la cámara local, Maroscia dijo: “De la comisión actual, muchos de los que estamos ahora están apoyando este proyecto. Ya venimos trabajando y hablando sobre lo que se viene. Gran parte de la comisión actual seguirá estando, con algunos cambios para potenciar lo que estamos haciendo”.

Industria

El entrevistado dijo que se viene hablando mucho con industriales, “un sector que la cámara tiene un poco relegado, del Parque Industrial y del resto de la ciudad”.

“La idea es hacer una subcomisión de Industria, hemos hablado con referentes del sector que están con muchas ganas de ayudar. Seguramente no entraremos todos en la comisión, que hoy somos entre 22 y 24, pero van a acompañar. Vamos a ir desarrollando proyectos del tema industrial que ellos propongan".

"Con los del Parque Industrial estamos tratando de buscarle una solución porque no viene siendo buena la parte de lo que es comercio junto con la industria, buscamos una salida, poniendo una oficina dentro de la sede de Comercio e Industria, en calle 25 de Mayo, o trasladarnos al Parque Industrial y trabajar en conjunto diariamente, no una vez por mes y nada más.

Consultado sobre las ventas en diciembre, el entrevistado dijo que este mes, en el rubro ferretería y pintura, al cual pertenece su empresa, el panorama ha sido parejo respecto a otros meses. “Todavía no se ha visto una mejora, incluso diciembre viene complicado. Se invirtió, está más flojo de lo que veníamos trabajando hasta el momento”, comentó.

“Vamos a cumplir 20 años el año que viene. Arrancamos en el 2001, cuando había una situación muy difícil también. Hemos tenido varias crisis y en cada una le encontramos una salida, para no despedir gente abrimos un local en la zona y así, en vez de despedir tuvimos que agregar. Siempre tenemos expectativas de que esto va a mejorar, sabemos que el país tiene altibajos, por lo que apuntamos siempre pensar en el futuro”, concluyó.