Sigue en descenso el número de casos activos de Covid-19 en Junín

La Secretaría de Salud confirmó ayer que se registraron 33 nuevos casos de Covid-19 en Junín y que murieron dos mujeres de 61 y 70 años por esta enfermedad. La buena noticia es que la curva de contagios sigue amesetada y que los casos activos siguen en descenso, con un total de 137 pacientes que cursan actualmente la patología.

Se analizaron 63 muestras en el laboratorio (ocho no residentes). De Junín, 31 resultaron negativas y 24 positivas. Además, se sumaron 9 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico, de acuerdo con el nuevo protocolo.

Los casos positivos corresponden a 12 mujeres y 21 hombres. De estos, 9 casos son por contacto estrecho, 1 es personal de salud y 23 tienen el nexo en estudio.

Los casos sospechosos no residentes corresponden a personas de Alberdi, Arenales, Chacabuco, Vedia, Baigorrita y Chaco. En el día de ayer se suman 124 sospechosos, de los cuales 12 son contactos estrechos de pacientes Covid positivo. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo con los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Por otro lado, recibieron el alta 48 personas de Junín y 3 personas no residentes que se encontraban bajo tratamiento en nuestra ciudad, que se consideran recuperadas.

En este momento, hay 971 personas que permanecen aisladas de manera preventiva y hay 133 casos sospechosos. Por su parte, 4923 juninenses ya se recuperaron de la enfermedad y 141 murieron por coronavirus.

Tasa de letalidad

La tasa de mortalidad en Junín es de 2,71%. Sigue por debajo de la de Provincia (3,31%) e igualó a la de Nación (2,71%), según números oficiales.