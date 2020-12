La UCR quiere liderar Juntos por el Cambio

Dirigentes, militantes y autoridades del Comité Hipólito Yrigoyen de la UCR de Junín se reunieron por la plataforma virtual Zoom y realizaron un repaso del 2020, con discursos apuntados a ser la cabeza de la coalición oficialista en la ciudad y opositora en Nación y Provincia. A pesar de la elección interna que se avecina el año próximo, expresaron que no hay que desviar la atención de lo importante para el partido: "Fortaleza para liderar JxC".

"Que la elección de autoridades sea solo eso y que la unidad del radicalismo sea lo más importante. Todos queremos posicionar a la UCR en lo más alto, los invito a que lo hagamos, como lo hicimos siempre", dijo la concejal Graciela Blaiotta.

En coincidencia con su par de bancada, Cristina Cavallo afirmó: "Llegó el tiempo, hoy no es el partido radical del que fuimos parte sin establecer reglas. Hoy con referentes, legisladores, intendentes, gobernadores, además de nuestra historia nos podemos poner al frente" y señaló en ese sentido: "Es necesario que nuestro partido se fortalezca y ocupe su lugar por el bien de la República".

Por su parte, la vicerrectora de la Unnoba, Danya Tavela, compañera de fórmula de Gustavo Posse para enfrentar a Maxi Abad y Erica Revilla en las internas de la UCR bonaerense, dijo: "La interna no nos debilita, nos fortalece porque podemos hablar desde distintas miradas, nos moviliza a lo largo de toda la Provincia".

"Hay que empezar a pensar el país, la Provincia y el Junín que viene. La situación es crítica, cerramos un año lectivo sin clases, ocho meses de aislamiento y -sin embargo- hay aumento de casos, segunda ola y no sabemos cuál es la estrategia del Gobierno", analizó además.

En tanto, el vicepresidente de la UCR y próximo presidente partidario por el acuerdo de unidad, Juan Pablo Itoiz, remarcó: "Tenemos que liderar Juntos por el Cambio. Debemos dejar de prestar estructuras a otros, no quedarnos más en los comités y ser una opción de poder, que la sociedad nos vislumbre de esa manera. No podemos conformarnos, nuestra historia lo reclama".