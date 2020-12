Fue “masiva” la adhesión al paro en la clínica IMEC

Como estaba anunciado, los trabajadores de la clínica IMEC de nuestra ciudad realizaron ayer un paro por 24 horas en reclamo del pago de salarios adeudados, y si bien la empresa abonó ayer el sueldo correspondiente a noviembre, las medidas de fuerza continuarán porque aún resta el depósito del medio aguinaldo, informaron los trabajadores.

Héctor Azil, secretario general de ATSA Filial Junín, afirmó a Democracia: “El paro fue total, masivo. Los compañeros decidieron hacer un acompañamiento en la puerta a los que tenían que trabajar obligados por la guardia. Hoy (por ayer) apareció en las cuentas el pago de noviembre, pero ya resolvimos la continuidad del plan de lucha porque falta el medio aguinaldo y la diferencia de vacaciones de 2019 y 2020. Hicimos una asamblea en la vereda de enfrente de la clínica y se resolvió por unanimidad realizar otro paro, el martes y miércoles próximos, de 48 horas. Notificamos a la empresa y haremos la notificación al Ministerio para darle la cobertura que corresponde”.

“Desde la clínica aducen razones económicas, pero sabemos que muchas de las empresas en general recibieron ayuda del Estado nacional como nunca en la historia: el ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) que cobraron durante seis meses es dinero que se ahorraron de pagar y ahora tienen la posibilidad de adherirse al programa Retro (Programa de Recuperación Productiva), mediante el que el Estado le subsidia una parte de los sueldos también”, manifestó el dirigente sindical.

“Acá no se trata de comprender la situación o no: los empresarios son empresarios, para eso trabajan, para optimizar su ganancia y son responsables de los ingresos y los egresos. Al trabajador le corresponde cumplir con su jornada laboral, al sindicato, proteger sus derechos laborales y salariales, por lo que independientemente de que por una cuestión de gentileza tengamos que escuchar lamentaciones, esto no lleva a que cambie ni una coma lo que reclamamos”, consideró.

Contraprestación

“El establecimiento recibió la contraprestación, entonces lo que correspondía es que al cuarto o quinto día hábil del mes estuviera depositado el sueldo de los trabajadores”, subrayó.