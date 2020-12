Desde el Foro de Seguridad Vial piden responsabilidad a la hora de conducir

Con la mira puesta en las fiestas que se avecinan y repasando lo que está dejando este año en materia de tránsito, se realizó una nueva reunión del Foro de Seguridad Vial.

En esa línea, el encuentro dejó la tarea de seguir profundizando las medidas de prevención en el uso de motos y el respeto a las leyes del tránsito.

Además, mostraron preocupación porque quienes resultan positivos en controles de alcoholemia lo hacen con alta graduación de consumo, por lo que se pide prudencia en las fiestas al momento de conducir.

Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano, destacó: “Estuvimos reunidos tratando diferentes temas sobre el tránsito en la ciudad. Estamos ocupados en la prevención de accidentes en las fiestas que se vienen, el camino a la Laguna, la Av. de Circunvalación y todo el tránsito que hay en estos lugares. También analizamos el tema de la alcoholemia, porque vemos que no se toma conciencia y hay valores muy altos en la graduación de alcohol de quienes resultan positivos en los controles que realizamos. Esto lleva a un perjuicio muy alto para el tránsito y con la posibilidad de que haya víctimas fatales".

Además, agregó: "Debemos concientizar a la gente de que estamos viviendo una situación especial en el mundo, en el país y en la ciudad. Muchos se creen que esto se terminó y quieren recuperar todo lo perdido, pero no es así. El cuidado debe ser igual o más y esto lo hacemos entre todos, no solo el municipio, la Policía o el Foro. Los padres deben concientizar a sus hijos y decirles que, si salen y toman alcohol, no pueden conducir porque después lo lamentamos cuando no los tenemos más y eso es terrible para toda la familia".

Por su parte, el Dr. Hugo Greco, responsable de la empresa de emergencias Intermed, expresó: "No le podemos pedir más al municipio, a la Policía, ni a los inspectores, ya que hacen todo lo que está a su alcance. Si no hay una concientización profunda de parte de la sociedad, esto no va a cambiar. Primero, debemos seguir cuidándonos de la pandemia y luego en el tránsito. No podemos salir a recuperar el tiempo perdido. Lo que se perdió se perdió y nos debemos cuidar todos y mucho. Lo que estamos viendo es que la gente está muy distraída cuando maneja y muy absorbida por el celular y esto también es muy riesgoso".

Para finalizar, explicó: "Cuando manejamos, manejamos un arma y debemos tener todos los sentidos en eso. Y si la sociedad no nos ayuda, será muy difícil bajar los índices de accidentes. Por lo tanto, le volvemos a pedir a la gente que se cuide del Covid-19, pero que también sea responsable al momento de manejar un auto o una moto".