Petrecca, con delegados de pueblos: balance y obras de cara al año electoral

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, se reunió con los delegados de las cinco localidades del Partido para hacer un balance del año y evaluar las obras y acciones proyectadas para el 2021. Durante el encuentro, Petrecca les agradeció el compromiso y el trabajo realizado durante el difícil año que llega a su fin.

"Fue un año duro y muy difícil para todos, porque la cuestión de la pandemia comenzó en Junín y luego alcanzó a los pueblos. Y no es lo mismo lo que genera en una localidad más pequeña que en una ciudad. En cada delegación también hubo bajas de personal y esto afectó a los servicios. Fue una gestión en crisis y por eso quería agradecerles, porque los delegados estuvieron ahí y son la primera línea cuando un vecino necesita algo", afirmó el jefe comunal.

"Todos ellos han venido a Junín para hacer trámites de los vecinos cuando el transporte no corría y han estado siempre cerca de los vecinos. Por eso, destaco el trabajo que han realizado en todo este tiempo. Tienen un gran amor por su localidad y eso se demuestra en cada acción que realizan", agregó.

"También hablamos sobre el próximo año y todo lo que tenemos proyectado para cada una de las localidades. En general, fue agradecerles por el trabajo ya que hay mucho para crecer en cada lugar. Y cuando hablamos de Junín lo hacemos del partido de Junín y así lo hemos mostrado con obras de asfalto, cloacas, agua, unidades sanitarias y otras tantas cuestiones", dijo el funcionario.

Además, agregó: "También le dimos cada identidad a los pueblos con sus fiestas, a pesar de que este año no se pudo hacer nada. Esperamos reencontrarnos con los vecinos dentro de poco tiempo para seguir trabajando juntos. Hay delegados comprometidos y son los que están en el municipio gestionando y golpeando puertas para que su lugar esté cada vez mejor. Y eso tiene un gran valor para todos".



Balance y proyectos

Por su parte, Matilde Calazza, delegada de Morse, manifestó: "Estamos todos muy agradecidos por este encuentro, a pesar de que el intendente Petrecca siempre está muy cerca de las necesidades de los pueblos. Fue una reunión muy productiva y pudimos dejar en claro varias situaciones que fuimos viviendo en cada localidad. También hay una gran unión entre todos los delegados y ese es un punto muy importante. Además, hablamos sobre los proyectos a futuro, ya que se nos viene un 2021 con mucho trabajo".

En tanto, Leandro Migna-cco, delegado de Agustina, explicó: "Fue un encuentro muy bueno y estamos muy agradecidos a esta gestión ya que soy delegado hace poquito y cuento con todo su apoyo. Justo nos tocó esta pandemia pero lo hemos pasado lo mejor posible. Estamos con muchos proyectos y a la espera de poder cumplirlos".

A su turno, Darío De Francesco, delegado municipal de Fortín Tiburcio, indicó: "Después de un año difícil y complicado, sacamos cosas muy positivas de este encuentro y, como siempre lo decimos, somos unos agradecidos a Pablo (Petrecca) y a su equipo por estar siempre junto a nosotros".

Robertino Mouras, de Agustín Roca, aseguró: "Fue una reunión muy positiva y emotiva. Necesitábamos algo así en este fin de año y hablamos de lo complicado que fue para los vecinos de Agustín Roca, como para los de todas las localidades.