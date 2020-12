El aumento de tasas y la transparencia divide al oficialismo y la oposición

Javier Prandi, concejal de Juntos por el Cambio y presidente de la Coalición Cívica de Junín, afirmó en diálogo con Democracia: “Nos reunimos en comisión con Lorena Linguido, secretaria de Hacienda, y el contador del municipio, Mauro Jacob, se hicieron preguntas, se corrigieron algunos errores de tipeo, pero la realidad es que no hubo acuerdo porque el debate es político”.

Como integrante de la Coalición Cívica, nuestra mayor cantidad de denuncias tiene que ver con la transparencia, dijo Javier Prandi (JxC).

“La oposición cuestiona el aumento de las tasas, señala que se podría haber hecho de manera escalonada, pero la realidad es que pocas veces fue escalonada la suba, y al ser escalonada el incremento puede ser mayor, porque si es un 18% y después un 20%, ese 20% se aplica sobre el 18% acumulado”, señaló el edil carriotista.

Y destacó la segmentación de la tasa de Red Vial, cuyo aumento será del 35% para los productores rurales con menos de 50 hectáreas, y del 38% para los de más de 50 hectáreas, con un incremento mayor para las grandes extensiones.

También resaltó la implementación de una nueva tasa a los terrenos ociosos que están dentro del casco urbano, de más de 6 mil metros (una manzana aproximadamente). “El objetivo es convocar a los propietarios y comenzar una negociación para llevar servicios con el municipio, lotear y que algunas de esas parcelas ya subdivididas puedan quedar para el banco de tierras de la Municipalidad. Además, al generar más terrenos, por una cuestión de oferta y demanda, es esperable que baje el precio de los terrenos”, afirmó.

Con respecto a las denuncias del oficialismo por “discriminación”, dijo: “Si comparamos la cantidad de obras que recibió Junín durante la administración de María Eugenia Vidal, con las que va a recibir ahora, la cantidad y la magnitud es ostensiblemente inferior. Es cierto que la gestión del intendente Pablo Petrecca mantuvo un muy buen vínculo con la gobernación. No sabemos qué es lo que está mal, si lo anterior o lo que pasa ahora. También sabemos que municipios afines van a recibir muchas más obras que Junín, incluso siendo más chicos”.

“Casi la mitad del presupuesto se destina al pago de sueldos municipales. El exintendente Abel Miguel dejó un municipio con 680 empleados, mientras que Mario Meoni lo dejó con 1200 empleados. La actual administración firmó un convenio en su momento con Vidal, un acuerdo fiscal por el cual no se podía incrementar la planta de trabajadores, así que la cifra de hoy es similar a la que dejó Meoni. También es cierto que era otro municipio, con funciones más acotadas y hoy todos los trabajadores municipales son necesarios, porque creció la cantidad de servicios que brinda el municipio”, dijo.

Sobre las críticas por la falta de transparencia, señaló: “La transparencia no tiene que ver solo con publicar en una página la información. Como integrante de la Coalición Cívica, nuestra mayor cantidad de denuncias tiene que ver con la transparencia, pero para eso está el Tribunal de Cuentas, que pone la lupa sobre los municipios. El Ejecutivo no puede consultar permanentemente a la oposición para cada compra, porque está para ejecutar. No tengo dudas de que la administración de Pablo Petrecca es transparente”.

Con respecto al tratamiento en el recinto, acordado para el 29 de diciembre próximo, se mostró confiado en el diálogo con la oposición: “Se planteó desde el bloque opositor aumentar la tasa de Seguridad e Higiene a las entidades financieras, eso se incluyó en la ordenanza fiscal e impositiva, por lo que creemos que la oposición podría acompañar tranquilamente el proyecto”.

Críticas

En la vereda de enfrente, el concejal Maximiliano Berestein (Frente de Todos) afirmó: “El intendente envió un presupuesto de $2.800 millones de pesos, con un aumento de tasas del 38% de promedio, aunque algunas aumentan un 45%. Creemos que no hay razón para un aumento de tasas tan alto, por encima de la inflación anual”.

Y agregó: “Nuestra propuesta fue concreta, una actualización de las tasas, pero mucho más baja y de manera escalonada, a lo largo del año, que acompañe también la reactivación económica y el aumento de los salarios. No hay servicios ni obras proyectadas que justifiquen semejante aumento”.

No tenemos acceso a las cuentas públicas, no sabemos cómo se gasta el dinero público, cuestionó Maxi Berestein (FdT).

“Por otra parte, el 80% de la obra pública que se proyecta para el próximo año es con fondos de Provincia y Nación. No entendemos los argumentos de los concejales de Petrecca que hablan de discriminación. Propusimos que de los $1320 millones de pesos que aportarán los vecinos, a través de sus tasas, una parte importante se invierta en obras públicas, porque genera empleo, reactiva la economía y mejora la infraestructura urbana. Lamentablemente no obtuvimos una respuesta, solo el 5% de esos recursos son destinados a obra pública”, cuestionó el edil meonista.

“La distribución de los recursos públicos de los juninenses está llena de injusticias y especulaciones. Por ejemplo, mientras el presupuesto de Cultura tendrá una actualización del 9%, el presupuesto para Prensa y comunicación aumenta un 50%. Evidentemente está clara la prioridad para el próximo año electoral”, comparó.

“Seguimos discutiendo a ciegas. No tenemos acceso a las cuentas públicas, no sabemos cómo se gasta el dinero público, no conocemos la cantidad de trabajadores municipales que hay en la actualidad, ni cuánto cobran (no hay presupuestados fondos para el aumento salarial de los trabajadores, después de un 2020 con cero aumento), no sabemos el salario de los funcionarios, ni cuánto cobran extra por movilidad, tampoco los ingresos del intendente, que se había congelado el sueldo, pero nunca se anunció la suspensión de esa medida”, denunció.

“Lamentablemente, no fue escuchada ninguna de nuestras demandas de transparencia, tampoco escucharon nuestras propuestas y terminamos discutiendo un dibujo”, alertó.