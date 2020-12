Cajeros: aseguran que no debería faltar dinero

Durante el fin de semana, muchos cajeros de distintos bancos que tienen sus sucursales en Junín no tuvieron dinero, lo que causó inconvenientes y molestias en los poseedores de las tarjetas de débito.

Como era de prever, el cobro de los medio aguinaldos y el mayor movimiento comercial con motivo de las fiestas navideñas hizo que se efectuaran más extracciones que las que normalmente se realizan.

El titular de la Asociación Bancaria, Abel Bueno, aseguró que “hubo bancos que se quedaron sin dinero enseguida, no todos”.

A su vez, aclaró que “se carga con billetes grandes y al límite del cajero, por lo que no debería faltar”.

No obstante, aconsejó “no esperar al último día y usar tarjeta para el pago en lo que se pueda”.

Cabe recordar que esta semana habrá cuatro días sin actividad y el 23 será el último día.

Bueno recordó que “hoy los montos para retirar son más importantes”, pero reconoció que se requieren más cajeros en la ciudad.

“Debería haber más porque, de hecho, se incrementó la gente que cobra por cajero. Hay que colocar más. En el Banco Provincia se iban a poner siete más”, destacó sobre la remodelación que lleva a cabo la entidad.