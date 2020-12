Vuelven las actividades presenciales para los adultos mayores en verano

A partir de la primera semana de enero, las direcciones de Adultos Mayores y Deportes del Gobierno de Junín comenzarán a realizar actividades recreativas para los adultos mayores.

La primera propuesta que se desarrollará tendrá lugar los lunes, miércoles y viernes, de 8.30 a 9.30, en las plazas 9 de Julio y Eusebio Marcilla y en el Parque Central del Ferrocarril (calle Jean Jaures, entre Rivadavia y General Paz), donde podrán realizar actividad física guiados por profesores.

Al respecto, la titular del área de Adultos Mayores del Gobierno de Junín, Adriana Summa, expresó: "Fue un año muy difícil, en el que todas las actividades que teníamos organizadas desde nuestra Dirección las tuvimos que suspender por la pandemia. Nos abocamos a otras cuestiones como contener, ayudar y atender al adulto mayor que lo necesitaba. También el tema no menor de los geriátricos y la pandemia. Pero ahora, al haber más flexibilidad, nos pusimos a trabajar con la Dirección de Deportes para que los adultos mayores vuelvan a la actividad física, cumpliendo, por supuesto, con todos los protocolos".

Al aire libre

La funcionaria dijo que se hará “una actividad física adecuada a esta circunstancia y la edad, en diferentes plazas y al aire libre”, agregando que por el momento comenzarán en tres plazas: 9 de Julio, Eusebio Marcilla y el Parque Central, pero que ya estaban pensando en sumar más actividades como el baile, dos veces por semana, que serían los martes y jueves, pero en otros lugares.

Para finalizar, Summa explicó: "Para la planificación de estas actividades consultamos con la Secretaría de Salud, que nos sugirió que los adultos presenten un certificado médico que habilite que están aptos para desarrollar la actividad. De todos modos, las jornadas serán muy tranquilas, nos adecuaremos a la edad de los participantes y a las temperaturas del verano. Creemos que es una propuesta que va a funcionar ya que nos vienen solicitando esto desde los centros de jubilados. Siempre estamos apostando por los adultos mayores, que es una premisa del intendente Petrecca".

Por su parte, David Forconi, coordinador de la Dirección de Deportes, sostuvo: "Si bien desde la Dirección vinimos trabajando durante la pandemia a través de las diferentes plataformas digitales con los adultos mayores, la posibilidad de que sea presencial es mucho mejor. Por eso, nos pusimos a trabajar e ideamos esta propuesta. La inscripción la vamos a realizar en la primera semana de enero en las mismas plazas y, en la segunda semana, ya comenzaremos con las clases".

"Y si algún adulto mayor pasa por la plaza y no está inscripto, no le vamos a negar la posibilidad de hacer la actividad. Sí vamos a llenar una planilla y les pedimos que lleven sus utensilios personales como agua, toalla o lo que deseen. De esta manera, creemos que no habrá problemas para que esta propuesta se lleve a cabo", dijo Forconi.