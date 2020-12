Hoy habrá paro de actividades en clínica local convocado por ATSA Junín

Hoy habrá paro de actividades en Clínica IMEC convocado por ATSA, seccional Junín, debido a atrasos en los pagos de haberes y el medio aguinaldo a unos 100 empleados de dicho centro de salud.

En diálogo con Democracia, Héctor Azil, secretario general del mencionado gremio, manifestó que más allá de que vienen sufriendo retrasos en el pago del salario desde hace mucho tiempo, la semana pasada se lanzó una medida de fuerza para este martes, 22 de diciembre, por 24 horas, por falta de pago sueldo de noviembre y el medio aguinaldo.

Según lo expuesto, ayer la empresa solicitó conciliación obligatoria en el ministerio de Trabajo, que fue rechazada por ATSA. “Interpretamos que hacer una conciliación es darle tiempo a ellos y cumplir con su cometido, que es seguir sin pagar el sueldo. No obstante, como PAMI habría hecho un pago importante a la clínica, hay posibilidades de pago del sueldo solamente. Más allá de eso, la medida de fuerza se lleva adelante porque la única posibilidad de levantarla era si el lunes se efectuaba el pago de todo lo adeudado a los trabajadores. Como no fue así, este martes hay paro”, explicó el entrevistado.

Azil aclaró que están garantizadas las guardias mínimas, similares a un domingo o a un feriado, y que después se verá cómo continúan las medidas.

Lo trabajado

“Desde la clínica aducen razones económicas, pero sabemos que muchas de las empresas en general recibieron ayuda del Estado nacional como nunca en la historia: el ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) que cobraron durante seis meses, es dinero que se ahorraron de pagar y ahora tienen la posibilidad de adherirse al programa Retro (Programa de Recuperación Productiva), a partir del que el Estado le subsidia una parte de los sueldos también”, manifestó.

El dirigente gremial destacó ayer que “independientemente de la argumentación que presenten, hay que tener en claro algo: el sueldo no es como el alquiler que se cobra por adelantado. Para que un trabajador cobre el sueldo tiene que haber trabajado los 30 días y esperar 5 días más para cobrar. Entonces hoy, día 21 de diciembre, hay trabajadores que no cobraron lo que trabajaron el 1 de noviembre”.

“Eso – manifestó- los exime de cualquier otra argumentación y de cualquier comprensión. Acá no se trata de comprender la situación o no: los empresarios son empresarios, para eso trabajan, para optimizar su ganancia y son responsables de los ingresos y egresos. Al trabajador le corresponde cumplir con su jornada laboral, al sindicato, proteger sus derechos laborales y salariales, con lo cual independientemente de que por una cuestión de gentileza tengamos que escuchar lamentaciones, esto no lleva a que cambie ni una coma lo que reclamamos”.

“El establecimiento recibió la contraprestación, entonces lo que correspondía es que al cuarto o quinto día hábil del mes estuviera depositado el sueldo de los trabajadores”, afirmó Azil.

