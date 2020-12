Coronavirus en Junín: luego de siete semanas de bajas, volvieron a subir los casos

Luego de siete semanas de baja sostenida, la curva de contagios de Covid mostró una leve suba al contabilizarse 200 casos en los últimos siete días, 36 más que en el período anterior.

En detalle, en la semana del lunes 14 al domingo 20 de este mes se registraron 200 casos positivos cuando en la anterior se habían informado 164, cortando así un lapso de bajas en los positivos en la ciudad.

No obstante, el número de activos bajó en una semana de 205 a 154.

La cantidad de fallecidos continúa siendo elevada y en esta semana se registraron seis. El total de decesos ascendió a 139, desde el inicio de la pandemia.

Más contagios, con baja de activos

Con una baja de 51 casos activos de una semana a otra, la curva continúa en observación a pesar de la leve suba de contagios.

En la semana del 14 al 20 de diciembre se contabilizaron 200 nuevos casos -36 más que en la anterior-, mientras que en la semana del lunes 7 de diciembre al domingo 13 se registraron 164 en total.

En la semana previa, del 30 de noviembre al 6 de diciembre-, se registraron 223.

De esta forma, se cortó con siete semanas de baja consecutiva en los contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia.

Así, en la semana del 23 al 29 de noviembre hubo 277 casos; entre el 16 y el 22 de noviembre se contabilizaron 335; entre el lunes 9 y el domingo 15 se contabilizaron 402; entre el lunes 2 y el domingo 8 se confirmaron 422 contagios, mientras que en los siete días previos, del 26 de octubre al domingo 1 de noviembre se habían contabilizado 455.

En los siete días previos, del lunes 19 al domingo 25 de octubre se confirmaron 476; del lunes 12 al domingo 18 se habían confirmado 462 contagios; del 5 al 11 del mismo mes, 374; anteriormente, entre el lunes 28 de septiembre y el domingo 4 de octubre se registraron 306 nuevos positivos.

30 positivos

La Secretaría de Salud informó que ayer se registraron 30 casos positivos de coronavirus.

Se analizaron 48 muestras en el laboratorio (2 no residentes) y de Junín, 24 resultaron negativas y 22 positivas. Además, se sumaron 8 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo al nuevo protocolo.

Los casos positivos corresponden a 15 mujeres y 15 hombres. De estos, 9 casos son por contacto estrecho y 28 tienen nexo en estudio.

Actualmente hay 1072 personas aisladas de manera preventiva y 80 casos sospechosos, más 6 no residentes.

Los casos sospechosos no residentes corresponden a personas de Alberdi, Arenales, Chacabuco, Vedia, Baigorrita y Chaco.

El número total de confirmados activos es de 154 y 4 no residentes (hospitalizados en Junín). Con dos nuevos fallecimientos informados, el número asciende a 139.

Según se informó en el reporte diario, recibieron el alta 40 personas de Junín que se consideran recuperadas de Covid.

Se esperan aumentos de casos

El secretario de Salud del Municipio de Junín, Carlos Lombardi, refirió en diálogo reciente con Democracia: respecto de la suba de casos.

“Ya hace unos días que están un poco aumentados los casos, no es una cantidad demasiado significativa, pero me parece que es coincidente con la liberación de un montón de actividades. No por causa de la liberación de actividades, sino porque hay una mayor circulación de personas. También hay una sensación en la gente de que ya pasó o de que no le va a pasar nada, sobre todo en los jóvenes. Y empieza a haber una mayor cantidad de casos en personas jóvenes, porque las conductas a veces no son responsables”.

En ese sentido apuntó que “lo que está ocurriendo es lo que todos los ministros, en el ámbito mundial, vienen alertando y es que la cantidad de casos –si bien el Estado tiene que estar presente y va a seguir estando- depende casi en un 70% de las conductas personales y colectivas, sobre todo en lo que se refiere a la solidaridad. Y en esta época de festejos, de calor, después de muchos meses de encierro y prohibiciones, indudablemente se genera una conducta que es mucho más riesgosa. Seguramente tendremos semanas en las que vamos a tener un aumento de casos”.

--

--> Consulta las farmacias de turno de tu ciudad