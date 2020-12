Cruces entre oficialismo y oposición por el Presupuesto 2021 y la suba de tasas

De cara al tratamiento del Presupuesto municipal 2021 –mañana hay reunión de comisión en el Concejo Deliberante pero aún no hay una fecha cierta-, ediles del oficialismo y la oposición plantearon puntos de vista divergentes, con algunos cruces y, en el caso de Juntos por el Cambio, con denuncias de discriminación política por parte de la administración provincial.

El concejal carriotista Javier Prandi (Juntos por el Cambio) cuestionó que “el escaso incremento del Presupuesto tiene que ver con la disminución de la coparticipación que asigna la Provincia, por lo tanto, la gran mayoría de los fondos tendrán que ser municipales genuinos”.

Y añadió: “Hay que tener en cuenta que un buen porcentaje se destina a sueldos y que el otro proveedor más importante es Ashira, empresa a la que se le amplió la zona de recolección de residuos y ahora ningún sector va a tener menos de tres pasadas semanales”.

Prandi destacó que “se va a continuar con la obra del plan integral del Hogar de Protección Integral, que sigue siendo prioritaria y se comenzó a construir con la gestión de María Eugenia Vidal. También se va a continuar con la inversión en el transporte público, que es un sello de la gestión Pablo Petrecca. Seguirá siendo muy fuerte el subsidio a jubilados y, obviamente, el boleto estudiantil”.

Y señaló: “Teniendo en cuenta que el presupuesto provincial tiene muy pocas obras para Junín, se ve claramente cómo la Provincia realizó una disminución del aporte a los municipios no afines políticamente. Por lo tanto, el incremento de los servicios como cloaca, agua y cuadras de pavimento se solventará con fondos municipales, puesto que hay una disminución importantísima de parte de la coparticipación provincial”.

Su par de bancada, Marcelo García, puntualizó que “la actualización de tasas del 38% en general ya anunciada por el intendente se realiza siguiendo la planificación en mejoras en áreas sensibles como salud, desarrollo social, seguridad, obras, replanteos en servicios de residuos domiciliarios, barrido y el relleno sanitario, como así también para continuar el proceso de reconversión lumínica que se viene realizando desde un principio de la gestión del intendente Pablo Petrecca”.

Y añadió que “el Presupuesto municipal 2021 no es fácil de analizar por el contexto de pandemia. Nación y Provincia se manejaron sin presupuestos y este año, todavía a esta altura, Provincia no lo presentó. Y por lo que se vislumbra, a Junín la Provincia va a volver a negarle obras nuevas para mejoras de infraestructura para los juninenses, por lo que será necesario buscar desde la actualización impositiva una autonomía municipal en una batalla contra la inflación del año venidero”.

Por último, García agregó que “por lo que ve, se vuelve al criterio por parte de la Provincia de darle obras a los municipios del mismo color oficialista, situación que vivimos en años anteriores al gobierno de María Eugenia Vidal, por lo que la actualización de tasas y el Presupuesto que eleva el Ejecutivo municipal se ajusta a una época totalmente diferente a la que se vivió hasta ahora”.

El concejal petrequista Juan Tolosa consideró que "realmente no esperamos que los concejales del Frente de Todos aprueben el presupuesto municipal, ya que en estos cinco años, nunca acompañaron la propuesta de gestión del intendente. Ya no es sorpresa para los juninenses la repetida negativa del FDT, siempre se opusieron a todo buscando miles de excusas. Se negaron al transporte público, al saneamiento del basural y a la pavimentación del camino al balneario. Ya sabemos de su negativa mucho antes de que se presente cualquier proyecto".

Críticas por la suba de tasas

En la vereda de enfrente, el concejal del Frente de Todos José Bruzzone afirmó en diálogo con Democracia: “Creo que los aumentos de tasas deben fijarse en función de la necesidad del Presupuesto, pero también de la capacidad de los contribuyentes. Venimos de un 2019 pésimo por las políticas macristas y de un 2020 pésimo por la pandemia. En estos años el poder adquisitivo de la mayoría perdió 20% en términos reales. Entonces, ¿cómo se puede pretender cobrarles un aumento por encima incluso de la inflación prevista para el año que viene? ¿Y encima un aumento todo junto desde el primer día en lugar de escalonado siguiendo a la inflación?”.

Y añadió: “Además, cuando uno mira qué va a hacer el intendente con esa plata surgen más dudas todavía. El 80% de las obras proyectadas para 2021 las va a financiar Nación y Provincia. Junín solo pondrá el 20%. ¿Y el resto? Porque si es para gasto corriente recordemos que en este 2020 el municipio va a terminar el año con superávit, o sea que va a gastar menos de lo que recaudó. En un año en el que Nación, Provincia y la mayoría de los distritos como el nuestro pusieron todos los recursos para mantener a flote lo que se pudo, Petrecca ahorró plata. ¿Para qué necesita 38% más de recaudación el año que viene si ni siquiera gastó lo que tenía en este que es el año más complicado de nuestra historia?”

“Estoy convencido de que el discurso de la victimización es una maniobra de acción psicológica. Provincia y Nación pusieron casi 900 millones de pesos en Junín en 2020. Y planean poner otra cantidad importantísima en 2021. ¿Cómo se entiende entonces que quieran convencer a los juninenses de que somos discriminados? Creo que lo hacen para justificar un aumento de tasas que no tiene justificación. Es como si trataran de convencernos de que tenemos que poner nosotros lo que Provincia y Nación no ponen, y eso es una gran mentira. Es cierto que es la primera vez que el oficialismo local deberá encarar una campaña electoral sin manejar Provincia y Nación y que eso puede aumentar las necesidades, pero los juninenses no tienen la culpa de eso”, sostuvo.