Por la liberación de actividades: prevén una suba de los casos de Covid en Junín

Por primera vez desde el 1° de diciembre se registraron ayer en Junín más de cuarenta contagios (ver página 4), situación que encendió todas las luces de alarma en las autoridades sanitarias, sobre todo a partir del incremento de casos en el AMBA y la inminencia de una segunda ola de coronavirus, que hoy mantiene a los países europeos de rodillas.

En este contexto, la llegada de la vacuna a la Región, que se espera para enero próximo, sería de gran alivio, especialmente para inmunizar al personal de salud y a las personas de riesgo.

Jorge Herce, director de la Región Sanitaria III, afirmó a Democracia: “Estamos mirando los números con mucha atención y la misma preocupación de siempre. No miramos los casos diarios, hacemos los cálculos por las fechas en que comenzaron los síntomas. Vemos que se ha estabilizado el número de casos, pero lo interesante sería lograr que descienda al máximo la cantidad de casos, previendo que vienen las fiestas y cierta tendencia a hacer actividades en las que se reúne mucha gente”.



Y el funcionario agregó: “Lo que va a pasar para adelante depende mucho de cuánto podamos bajar los casos ahora. Esperamos que haya una tendencia y un convencimiento de la comunidad de que hay que bajar los contagios y tener la menor cantidad de casos posibles. Nuestros ministros y epidemiólogos ya lo han expresado, claramente lo que necesitamos es que para marzo, cuando empiece el otoño, tengamos la menor cantidad de casos. Siendo un virus que ataca el sistema respiratorio los meses de frío favorecen su transmisión, por eso deberíamos llegar a marzo con la menor cantidad de contagios”.

Y amplió: “Imaginemos qué pasaría si en vez de arrancar con un caso, como arrancamos en marzo de este año, arrancáramos con doscientos, quinientos o mil casos en marzo. La situación ahí va a ser mucho más compleja y mucho más incontrolable; basta ver lo que está sucediendo en Europa en este momento”.

“Vemos un aplanamiento o una reducción de la curva, pero estamos atentos a lo que está pasando en algunos lugares, como CABA, donde claramente hay un incremento de casos, o el Gran Buenos Aires, donde dejaron de bajar los casos”, advirtió.

Conductas de riesgo

Por su parte, Carlos Lombardi, secretario de Salud de la Municipalidad de Junín, afirmó a Democracia: “Tuvimos varias semanas con casos en descenso, con un promedio semanal en las últimas semanas de entre 26 y 28 casos diarios, y hoy (por ayer) tuvimos más de 40. Ya hace unos días que están un poco aumentados los casos, no es una cantidad demasiado significativa, pero me parece que es coincidente con la liberación de un montón de actividades. No por causa de la liberación de actividades, sino porque hay una mayor circulación de personas. También hay una sensación en la gente de que ya pasó o de que no le va a pasar nada, sobre todo en los jóvenes. Y empieza a haber una mayor cantidad de casos en personas jóvenes, porque las conductas a veces no son responsables”.

Y aseveró: “Lo que está ocurriendo es lo que todos los ministros, en el ámbito mundial, vienen alertando y es que la cantidad de casos –si bien el Estado tiene que estar presente y va a seguir estando presente- depende casi en un 70% de las conductas personales y colectivas, sobre todo en lo que refiere a la solidaridad. Y en esta época de festejos, de calor, después de muchos meses de encierro y prohibiciones, indudablemente se genera una conducta que es mucho más riesgosa. Seguramente tendremos semanas en las que vamos a tener un aumento de casos”.

La situación en el Hospital

Sebastián Meneses, director del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Abraham Félix Piñeyro”, indicó a este diario: “En el área Covid tenemos unos 20 pacientes internados, lo que representa un 50% de ocupación. Y hay dos pacientes en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), de un total de cinco camas dispuestas para Covid. Además, por toda esta flexibilización tenemos muchos pacientes con asistencia respiratoria mecánica por politraumatismos, volvieron los accidentes, por lo que no solo tenemos Covid, sino también pacientes con traumatismos graves”.

“Con respecto a los 43 casos, es una alarma que se está encendiendo; en muchos distritos vecinos han tomado medidas restrictivas y acá parece que se hubiese liberado todo, como si la pandemia ya hubiese pasado. Ves en el centro a la gente sin barbijo, ¡hasta los jueguitos están habilitados!”, señaló el médico.

Y añadió: “Si seguimos con este ascenso de casos, antes de que llegue la vacuna, vamos a estar complicados, porque agarra al personal de salud con mucho estrés, no solo en la parte pública, sino en la privada también. Los CAPS no funcionan y eso hace que se recargue la actividad hospitalaria”.

A la espera de la vacuna

“Con respecto a la vacuna estamos organizando, en conjunto con la directora asociada de la Región Sanitaria III, Lucrecia López, la planificación del programa de vacunación Covid, que se va a llevar a cabo posiblemente en los primeros días de enero”, dijo Meneses. Y agregó que en una primera etapa vacunarían a unas 3 mil personas en el hospital.

Por su parte, Lombardi señaló: “Calculo que la vacuna va a llegar, si realmente pasa todas las etapas de comprobación que hacen falta, en cuanto no solo a biodisponibilidad, sino en materia de seguridad, porque aún está en duda si es segura en mayores de 60, porque no hay estudios que lo avalen hasta el momento. En Junín se está armando todo, porque el Ministerio de la provincia de Buenos Aires está diagramando todo el operativo. Va a haber vacunación en Junín, con una primera etapa para el personal de salud y factores de riesgo entre 18 y 60 años, y está en duda para los mayores de 60. En principio, antes de fin de año tenemos que tener toda la infraestructura y el organigrama para que todo funcione bien. La cantidad de dosis que va a llegar en una primera etapa no está clara, pero sí sabemos que va a haber dos etapas y que la vacunación va a ser voluntaria”.

Y agregó: “En Junín ya hay designados tres colegios donde se llevarán a cabo los operativos y en el hospital se va a vacunar al personal de salud”.