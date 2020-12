Olmedo: “Diciembre es un mes problemático con respecto a los accidentes de tránsito”

Mario Olmedo, quien es subsecretario de Control Ciudadano del municipio, al ser consultado por Democracia, se refirió a los límites que hay en materia de tránsito, que pueden poner un freno a los accidentes más frecuentes en la zona urbana.

El funcionario afirmó, por ejemplo, que los camiones no pueden circular por la ciudad los días domingos, a excepción de las arterias permitidas. Tales declaraciones fueron realizadas respecto al hecho lamentable ocurrido el fin de semana último, cuando murió una mujer de 29 años, arrollada por un camión en una de las calles de Junín.

Dada la muerte de la motociclista bajo las ruedas de un camión el domingo pasado, en Ramón Hernández y José Hernández, se le consultó sobre el tránsito pesado en ese el lugar y las limitaciones vigentes según la legislación local.

Se supo entonces que por ordenanza municipal no está permitida la circulación de camiones por ese lugar. “No conozco las circunstancias, eso está en la tarea investigativa y no tengo acceso a las actuaciones. Suele pasar que las empresas llaman a la Agencia Vial para cuando tienen que ingresar camiones a la ciudad. Cuando se hacen por otro camino, fuera de los circuitos habilitados, se hace el acompañamiento a través de la Agencia Municipal de seguridad vial, la cual trabaja de lunes a sábados a la mañana”, dijo Olmedo.

En el lugar donde ocurrió el lamentable hecho en el que murió Evelin Ratti incluso hay un cartel que indica que está prohibido el tránsito pesado. “Está establecido en la ordenanza 6029/11 la prohibición, que establece por cuál lugar pueden circular camiones. No sé qué venía a hacer ese camión por esos lados, en ese sector no hay empresas grandes”, dijo.

Aclaró que los domingos a la mañana no trabaja la Agencia Vial y que las empresas con camiones generalmente se manejan con la Policía para que haga el acompañamiento hasta el lugar a donde van.

“Se está trabajando en la reforma de la ordenanza que es del 2011 para determinar nuevos ingresos, porque si no hay empresa no podrían abastecerse”, manifestó Olmedo.

Evelin

Hoy habrá una marcha reclamando justicia por Evelin (ver nota en página 10). El hecho sucedió el domingo último, 13 de diciembre, cerca de las 13.30, en la intersección de avenida Ramón Hernández y José Hernández, entre un camión con acoplado y una motocicleta.

La joven motociclista, identificada como Evelin Priscila Ratti, de 29 años, falleció horas después en el Hospital Interzonal, producto de las heridas sufridas.

La víctima fatal transitaba en una moto Mondial Dax cuando impactó contra la batea del camión Volkswagen, guiado por Carlos Mazo, que iba por Ramón Hernández, proveniente de la Ruta 7, y dobló hacia José Hernández.

Circunvalación

Ante la consulta sobre la avenida de Circunvalación, entre Posadas y la entrada al Quincho del Marianista, sector donde hubo varios accidentes con muertes incluso, como sucedió el viernes 11 de diciembre, cuando fallecieron dos jóvenes motociclistas, Olmedo manifestó: “En esta circunstancia, también la Fiscalía está en tarea investigativa. Diciembre es un mes problemático en el tema accidentológico. Se está evaluando la colocación de algún radar en esa zona de avenida de Circunvalación”.





Camino al Balneario

Otro de los temas que estuvo vigente en los últimos días es la prohibición para transitar a las bicicletas en el Camino al Balneario los días sábados, domingos y feriados, con la excepción de los ciclistas que son vecinos del Parque Natural Laguna de Gómez o que usan bicicletas de competición (rodado fino).

El flujo creciente de turistas al Balneario de Junín hizo que la Comuna tome nuevas medidas en materia de transitabilidad. “Esta temporada será de mucha circulación en el Camino al Balneario”, afirmó Mario Olmedo, tras señalar que la resolución se dio a través de una ordenanza.

“No son tantas las bicicletas de carreras que circulan por ese lugar, teniendo en cuenta que, los domingos, los ciclistas de elite usan la ruta. Hoy la ley de tránsito nacional, a la cual se adhirió la Provincia, establece que solamente está prohibido el tránsito de bicicletas en autopista y semiautopistas. Con la ordenanza local se evita que mucha gente que no conoce cómo es el ciclismo circule por ahí y se les da otras alternativas para circular más tranquilos y sin problemas, como es la calle del Bastero y el camino ubicado al costado del Río Salado, el cual se está condicionando a través de las áreas municipales respectivas”, dijo.

El funcionario manifestó que esos caminos alternativos son las mejores opciones encontradas, más allá de que quizá a un grupo de ciclistas no les guste. También destacó el Autódromo, para que los ciclistas anduvieran dando vueltas por ahí y no por el Acceso o la Circunvalación.

Aclaró que desde la Secretaría de Seguridad y de la Agencia Vial se han dispuesto distintos tipos de controles los fines de semana. “Sábado y domingo tendremos los dos operativos de la Agencia Vial y el operativo de la Policía en el barrio Real, control de radar y alcoholemia durante la noche”, dijo.