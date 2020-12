Una profesión que puede impulsar y asesorar a las Pymes en su desarrollo

En el Día del Contador, diario Democracia entrevistó al contador Mariano Massari, del estudio Massari y Asociados, ubicado en Coronel Suárez 225.

Lo conforma un grupo de profesionales que ejercen con entusiasmo la profesión, brindando un importante servicio a la comunidad, a distintas empresas y también emprendimientos que van tomando impulso, a pesar de los inconvenientes causados por la pandemia este último año.

Mariano Massari se recibió de contador en el 2012, pero al oficio lo aprendió junto con su padre, Daniel Atilio Massari, quien se desempeña en la profesión desde hace varias décadas, desde 1973 precisamente.

Al contar su experiencia de vida profesional, cuenta que comenzó sus estudios en Buenos Aires, que luego de formar pareja y tener un hijo, volvió a Junín y los terminó en Unnoba, mientras también trabajaba en el estudio de su padre.

Más allá de los vaivenes de su historia laboral, el contador Mariano Massari dijo amar su profesión y ejercerla con gusto, con dedicación, acompañado de su padre y un equipo de jóvenes que trabajan a la par.

La profesión

“Yo empecé a trabajar con mi padre, pero mis planes eran ir para otro lado… y renegaba. Cuando realmente me involucré en la dinámica del trabajo, me di cuenta de que era lo mío. Es decir, en un principio renegaba un poco del mandato, del legado, pero cuando me metí de lleno en el trabajo me di cuenta de que me apasionaba. Yo amo esta profesión, no podría hace otra cosa”, manifestó en diálogo con Democracia.

“En el estudio, por suerte, por una visión muy amplia y generosa que siempre tuvo mi padre, desde el desarrollo de la profesión, han pasado muchos contadores que se han formado aquí. Él siempre dice que ‘el sol sale para todos’ y cuando empieza alguno le dice ‘no sé si vas a ganar plata pero aprender, vas a aprender’ y lo mucho o poco que sepamos nosotros siempre lo compartimos”, afirmó.

A su vez, Mariano Massari cuenta que le gusta defender el desarrollo independiente de la profesión, de ser su propio jefe y de acompañar a las PyME. “Las Pymes son en definitiva las que no pueden tener una infraestructura de gestión o no pueden tener un empleado administrativo y ante el entorno impositivo que nos toca vivir, sumamente agobiante, es importante estar ahí, formar parte de sus decisiones, como una gran familia. Eso es importante para nuestro estudio, cuyo perfil es brindar nuestro servicio a pequeñas empresas”, dijo.