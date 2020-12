En Junín, los casos de Covid subieron por el ascensor y bajan por la escalera

El promedio semanal de casos en nuestra ciudad sigue evidenciando que la curva de ascenso de los contagios fue más rápida que la de descenso después del pico de infecciones. En efecto, desde el 10 de agosto al 21 de octubre (ocho semanas) se pasó de un promedio de 10 casos diarios a 76,1, mientras que en las ocho semanas siguientes bajó a 26,1.

En esta línea, la Secretaría de Salud municipal informó ayer que se confirmaron 19 casos de coronavirus en Junín, de 29 muestras analizadas en el laboratorio. Además, se sumaron 15 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Asimismo, se sumaron 70 sospechosos, de los cuales 17 son contactos estrechos de pacientes Covid positivo. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Por otro lado, se informó que recibieron el alta 46 personas de Junín, que se consideran recuperadas. Además, falleció una persona de Los Toldos que se encontraba en tratamiento en nuestra ciudad, se trata de un hombre de 73 años.

Campaña provincial

La Provincia lanzó una campaña encabezada por el ministerio de Comunicación con cuidados para el verano, que apunta a apelar a la responsabilidad y la solidaridad de los bonaerenses y evitar el resurgimiento de casos por coronavirus. Para esto, desde la cartera de Salud se delineó que la fórmula del cuidado para esta temporada es el ABCD: A de agua para lavarse las manos, B de barbijo para ir a todos lados, C de cuidados al volver a casa y ambientes con circulación de aire; y D de distanciamiento social.

Desde el inicio de la pandemia, fueron diseñadas diferentes estrategias de comunicación por la gestión del gobernador Axel Kicillof, que resultaron claves para informar las medidas de protección necesarias y los protocolos elaborados con la llegada de este virus. En este momento, la preocupación por una segunda ola de casos registrada en otros países tras el verano hace imprescindible reforzar los conceptos básicos de autocuidado.

En el mismo sentido, se puso en marcha también una campaña de cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, con la que se pide extremar los cuidados 10 días antes de las celebraciones, es decir, evitar encuentros y limitar al máximo las salidas, sobre todo aquellas personas que vayan a reunirse con personas de riesgo.

Además de este autoaislamiento, desde la cartera de Salud provincial remarcan también los recaudos indispensables que hay que tomar durante las reuniones familiares, como festejar al aire libre, respetar la distancia social, usar el tapabocas y lavarse las manos frecuentemente. Estas recomendaciones son las mismas que forman parte de la fórmula del cuidado ABCD que se busca instalar durante todo el verano para evitar el resurgimiento de casos Covid-19.

Esta campaña comunicacional insta a la población a la utilización de Agua y Alcohol para lavarse las manos cada vez que salen o entran en contacto con objetos que puedan transmitir el coronavirus; con la B hace referencia al uso de Barbijo en todos lados porque es una manera eficiente de prevenir contagios; con la C indica la necesidad de Circulación de aire en los ambientes y el cuidado al volver a casa; y la D del Distanciamiento social, mantener los 2 metros de distancia siempre, no compartir vasos, mates ni cubiertos.

