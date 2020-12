Martínez: “Se deja a los pacientes desprotegidos”

La psiquiatra Gabriela Martínez, coordinadora del Centro de Salud Mental -dependiente del Gobierno de Junín- cuestionó el anuncio por la situación en la que pueden quedar muchos pacientes en la actualidad.

“Primero habría que articular las instancias intermedias para después desarticular lo otro. Creo que se está haciendo todo al revés. Es como comprar las ruedas sin tener el auto”, ejemplificó y agregó: “Salvo que tengan un plan pensado sobre cómo van a instaurar la temática de las instancias intermedias. ¿Quién se hará cargo de esos pacientes?”.

Estas instancias son hospitales de medio día y casas de medio camino, especialmente estas últimas, que tienen que ver con el cuidado del paciente y el control de su medicación y red de contención.

“La ley es ideal pero vayamos a la realidad. Esto es muy serio”, cuestionó.

“Van a cerrar neuropsiquiátricos pero la problemática radica en qué se hará con los pacientes que ya están habituados a vivir en un sistema institucional”, reflexionó, y destacó que hay quienes cuentan con hasta 25 años en los centros.

“Si bien no corresponden tantos años, hay pacientes que no han tenido familias, han quedado internados y han tomado a la institución como su hogar. No está bien, pero dadas las circunstancias era el único lugar a donde podían recurrir”.

Según indicó Martínez, “esta ley fue aprobada entre gallos y medianoches, nunca se consultó a psiquiatras cuando debería hacerse una consulta a expertos, a gente que esté trabajando en internación permanente para ver cómo se va a instaurar todo. Se deja a los pacientes totalmente desprotegidos con esto”.