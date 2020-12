Los hospitales neuropsiquiátricos serán espacios abiertos a la comunidad

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la puesta en marcha del plan de adecuación de los hospitales neuropsiquiátricos bonaerenses. Dejarán de ser lugares de encierro y comenzarán a convertirse en espacios abiertos a la comunidad.

Junto con ello se cierra definitivamente el ingreso de nuevos pacientes a los pabellones de larga estadía y solo serán admitidas las internaciones breves, tal como prevé la legislación argentina.

El ministro de salud bonaerense, Daniel Gollán, aseguró que “es el final de los manicomios en la provincia de Buenos Aires, a partir de hoy, y por medio de una resolución, no se internan más pacientes crónicos en la Provincia”.

A su vez, adelantó que “para el fin de esta gestión no van a quedar más neuro-psiquiátricos tal cual los conocimos”.

Los cuatro hospitales monovalentes bonaerenses se transformarán en hospitales abiertos donde funcionarán emprendimientos productivos, culturales, deportivos, recreativos y sociales, que se van a compartir entre la comunidad en su conjunto y con las y los usuarios del hospital, ya que forman parte de esa comunidad como un ciudadano o ciudadana más: “Donde había sobrevida, va haber vida”, resumió.

Los monovalentes ubicados en la Provincia desarrollaron durante el año sus planes de transformación e incluso ya realizaron avances durante los últimos meses en pos de cumplimentar con la Ley Provincial de Salud Mental 14580, adherida a la Ley 26.657, la cual establece, entre otros puntos, que las personas con padecimiento mental deben ser tratadas en hospitales comunes y no en instituciones psiquiátricas. Además, ordena que la internación debe ser breve y notificada al juez.

Para tal fin, se formalizó una herramienta de relevamiento y monitoreo diseñada desde la Subsecretaría de Salud Mental con la Dirección Provincial de Hospitales, para relevar información de manera actualizada y periódica de los hospitales, los pacientes y su situación. Y será obligatorio su uso para que cada seis meses se carguen los datos y saber la situación actual de cada uno.

Avances

Respecto a los avances logrados hasta el momento, desde la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género indicaron que durante el transcurso de este año se lograron realizar 70 externaciones asistidas.

En total, a la fecha existen 18 casas, entre PREA y Residenciales, donde viven esos usuarios y usuarias, a las que se sumarán otras 10 unidades habitacionales que están terminando de construirse en el predio del hospital “Alejandro Korn”, a cargo del ministerio de Salud bonaerense y el Instituto de la Vivienda de la Provincia.