Volvió a descender el número de casos activos de coronavirus en Junín: hay 190

La curva de casos continúa bajando en Junín y el dato más alentador es que el número de contagios activos se ubicó por debajo de los 200 cuadros, una situación que no ocurría desde el julio pasado.

La Secretaría de Salud confirmó ayer que se registraron 16 casos de coronavirus en Junín de 64 muestras analizadas y que falleció una mujer de 82 años. Además, se sumaron 14 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo al nuevo protocolo.Del total, 17 casos son por contacto estrecho y el resto tiene nexo en estudio.

Asimismo, hay 95 casos sospechosos que aguardan resultados de estudios y 1296 personas aisladas de manera preventiva por haber tenido contacto con contagiados. Unas 4796 ya cumplieron con esa condición.

De esta forma, en la Ciudad actualmente hay 190 juninenses contagiados activos y 5 confirmados no residentes. También se registran 134 personas fallecidas de Junín y 4675 vecinos de nuestra ciudad recuperados desde que se desató la pandemia.

Hoy, se informó que 44 personas de nuestra ciudad recibieron el alta y se las considera casos recuperados de Covid-19; y que se sumaron 115 sospechosos de los cuales 16 son contactos estrechos de pacientes Covid. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos.

Cabe recordar que las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje a zonas de riesgo, contacto con ellas o han tenido contacto estrecho con confirmados de Covid-19, y se encuentran sin síntomas.

Búsqueda activa

Personal de la Secretaría de Salud del Gobierno de Junín, funcionarios y voluntarios realizaron una nueva búsqueda activa de casos sospechosos de Covid-19, esta vez, en el barrio Municipal 144 Viviendas. Se trató del último rastreo del año, en el que, además, se controlaron los calendarios de vacunación y se recordaron las medidas de prevención y los cuidados que se deben tener en cuenta para evitar casos de dengue.

Acerca de estas tareas, la Dra. Gabriela Franchi, subsecretaria de Salud, expresó: “Estamos una vez más desarrollando la búsqueda activa de casos sospechosos de coronavirus, pero también aprovechamos las circunstancias para evaluar el estado de los esquemas de vacunación de los vecinos y eventualmente completarlos”.

“Quiero destacar el gran trabajo de Marcela Bueno, que es la coordinadora de enfermería en el desarrollo de estos operativos”, dijo Franchi y agregó que “este es el último evento de estas características que vamos a hacer en este año, para luego continuar el año que viene”.

Franchi también señaló que “la organización de estos operativos depende de las características de cada uno de los barrios: a veces nos ponemos en contacto con las sociedades de fomento y otras entre las propias unidades sanitarias del municipio. En este barrio en particular hubo muy buena predisposición, la gente de la sociedad de fomento puso inmediatamente a disposición las instalaciones del lugar para todo el preparativo”.

Por su parte, Marcela Bueno, supervisora de enfermería de laSecretaría de Salud, manifestó: “Todo el personal que llega se coloca el equipo de protección necesario para estas tareas y van con un termómetro infrarrojo puerta por puerta. Como dijo la Dra. Franchi, a esta búsqueda activa de casos sospechosos le sumamos el control para ver si hay que completar o no el calendario de vacunación”.

“También se hace un fuerte hincapié en todos los métodos de cuidado y prevención para evitar la propagación de contagios, tales como el lavado de manos, la utilización de barbijos y el distanciamiento social, como así también la importancia de prevenir el dengue”, añadió.

Por último, Bueno consideró que “la respuesta de los vecinos en cada uno de los barrios ha sido realmente muy buena”.