Ni la pandemia frena la venta de motos en Junín: creció un 34,8% en noviembre

La pandemia y el enorme impacto sobre la economía no alcanzaron para frenar la venta de motos en Junín, una ciudad de poco menos de 100 mil habitantes que ostenta el número de casi 50 mil motos y ciclomotores, o sea, un rodado de este tipo cada dos habitantes.

En efecto, según datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (Dnrpa) –obtenidos por Democracia-, el mes pasado se patentaron en los registros juninenses 135 motovehículos, contra 88 del mismo período del año pasado, comparación que arroja un incremento en la comercialización del 34,8 por ciento.

Hasta la implementación del transporte público urbano, el factor de peso que explicaba el fenómeno de la gran cantidad de motos existente en Junín era, justamente, la falta de colectivos. En ese escenario, el uso de estos vehículos ágiles y económicos suplió muchas veces la ausencia de los micros. Sin embargo, hoy, con el transporte público recorriendo las calles juninenses, esa explicación resulta por lo menos insuficiente, ya que la comercialización de motos, lejos de experimentar una merma, aumentó.

Concesionarias

En las concesionarias locales consultadas coincidieron en que el sector está viviendo un buen momento en relación con las ventas, pero alertan por la incertidumbre y los faltantes de algunos modelos muy demandados.

“Empezó a entrar un poco más de gente y esta es la época de la moto”, afirmó Jorge Brugnoni, de la concesionaria Overwheels, en diálogo con Democracia. Y advirtió que “hasta que no se regularice el tema del dólar y las tasas, va a estar todo en el aire”.

“Faltan modelos claves como las XTZ o las Tornado de Honda. Los valores están aumentando cada 15 días”, lamentó.

Sobre el crédito “Mi Moto” del Banco Nación, afirmó: “Para Junín solo había ocho motos asignadas. Yo tenía que tener Mondial de color blanca para vender y tengo otros colores, por lo que no pude comercializarlas. Por ejemplo, el otro día entraron cinco motos y se vendieron en un día. Los precios van acompañando la inflación”, señaló.

Desde Naldo Moto Bike, Marcelo Nanti afirmó a este diario: “Viene creciendo, pero no por el crédito del Banco Nación. Se nota el aumento por la estacionalidad, que influye, y segundo por nuestra financiación de hasta 24 cuotas, que ayuda”.

“A su vez, las motos no subieron como otros rubros. Se está reactivando de un semestre bastante difícil, principalmente por los créditos personales que ofrecemos nosotros”, agregó.

“Se venden motos de baja cilindrada, de 110 cc, y por el tipo de cambio y el dólar blue también se vende alguna de alta cilindrada. Las motos nunca valieron tan poco en dólares”, destacó.





En el país

En el ámbito nacional, las ventas de motos mostraron en noviembre una nueva recuperación, que ya lleva seis meses consecutivos, por el incremento de la demanda y el plan oficial de financiación "Mi Moto", coincidieron en la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) y la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam).

Según Acara, el número de unidades patentadas durante noviembre fue de 23.316 motovehículos, 33,4% más que en igual mes de 2019, cuando se registraron 17.484 unidades; y el acumulado del año asciende a 233.466, 19,5% menos que las 289.846 unidades del mismo lapso de 2019.

En tanto, para la Cafam, en noviembre se patentaron 25.246 motos, con una baja de 15.01% respecto al mes anterior, pero una suba de 34,17% comparado con el mismo mes de 2019; y en lo que va del año se patentaron 248.893 motovehículos, con una caída interanual de 19.74%.

"Los concesionarios de motos resaltan que la no utilización del transporte público generó muchas ventas, situación que ha sido muy bien acompañada con el reciente plan oficial que brinda financiación del Banco Nación a tasa subsidiada", señaló Acara.

En este sentido, Cafam destacó que esto se da en un contexto de crecimiento de la demanda y el interés por la motocicleta como medio de transporte, sumado al programa 'Mi Moto' de financiamiento a través del Banco de la Nación Argentina para la adquisición de motos nacionales en hasta 48 cuotas.

Para el titular de Acara, Ricardo Salomé, esto constituye "un muy buen ejemplo de lo que sucede cuando a una coyuntura se la acompaña y potencia con una medida de incentivo muy importante".

"Con la premisa de utilizar un transporte propio, mucha gente se acercó a la moto en los últimos meses, situación que ha sido muy bien complementada por el plan "Mi Moto", con financiación oficial del Banco Nación, que es realmente un éxito con más de 5.500 créditos pre aprobados", precisó.

Por su parte, Lino Stefanuto, presidente de Cafam, resaltó que “el año lo terminaremos con más patentamientos de los que estimábamos, apenas comenzó la pandemia y los primeros meses que estuvimos prácticamente cerrados, ya que creció muchísimo el protagonismo de nuestros vehículos".

Para Stefanuto, "además del incremento de la demanda, las herramientas de financiación como los créditos del Banco Nación incentivan el consumo y fomentan la industria nacional y toda la cadena de valor".

"Apenas se implementó, en 72 horas ya se había completado el cupo mensual del programa "Mi Moto”, con 5500 créditos preaprobados y 1.600 reservas de motos", resaltó.

En la participación por marca no hubo cambios de posiciones respecto de octubre, con Honda liderando el mercado (5.232 unidades) seguida por Motomel (3.434), Corven (2.892) y Gilera (2.650), y Bajaj (1.776) desplazando a Zanella (1.581); mientras que el modelo más patentado volvió a ser la Honda Wave 110S, seguida por la Gilera Smash, la Motomel B110, la Corven Energy 110 y la Keller KN 110-8.

Las provincias con más patentamientos en noviembre fueron Buenos Aires, con 7.197 unidades, Santa Fe (2.873), Córdoba (2.488), Chaco (1.748) y CABA (1.581).

Del total, 93,8% de los patentamientos fueron de unidades de origen nacional y el 6,2% restante importadas, manteniendo una tendencia que se viene dando desde 2016.

Las de baja cilindrada continúan siendo las más vendidas, con 12.042 unidades patentadas de 110 cc y 4.333 de 150 cc; y, en categorías, lideran el ranking las CUB con 12.875 unidades, seguidas por las Street con 6.581 unidades.

Financiación

El programa "Mi Moto"renovó el cupo mensual para diciembre con la incorporación de nuevos modelos y se analiza la posibilidad de incrementar el tope de los montos que se otorgan.

Así lo destacó La Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam), que reúne a las principales terminales del país, tras lo que se consideró "el éxito del primer mes del programa", que permitió agotar el cupo crediticio inicial durante noviembre para promover al producción y las ventas.

El acuerdo vigente había sido logrado por el Gobierno nacional con Cafam, la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara) y la Cámara Argentina de Concesionarios de Motos (Cadecom) para el financiamiento a través del Banco de la Nación para la compra de motos nacionales de hasta $200.000.

Hasta el momento, están incluidos 44 modelos de motos nacionales que pueden comprarse en hasta 48 cuotas con una tasa fija subsidiada del 28,5% para clientes sueldo BNA y para no clientes a 37,5%, a través de un marketplace creado para tal fin.

Las 16 marcas que participan del plan son: Beta, TVS, Corven, Bajaj, Brava, Keller, Gilera, Honda, Mondial, Kymco, Motomel, Keeway, Benelli, Guerrero, Okinoi y Zanella.

"A 72 horas de su implementación, el programa "Mi Moto" ya había sido un éxito, con 5500 créditos preaprobados y 1600 reservas. Sabemos que este tipo de herramientas de financiación son muy importantes para que cada vez más usuarios puedan acceder a nuestros vehículos a cuotas accesibles", dijo Lino Stefanuto, presidente de Cafam.

Para el directivo, "esta situación sumada al incremento de demanda y patentamientos, que se viene dando en los últimos meses, permite esperar que impacte y colabore en la reactivación de la industria nacional, que tan golpeada venía los últimos dos años".

La operatoria del plan seguirá siendo la misma: el primer paso será que el usuario pida el crédito al Banco Nación Argentina, a través de su sitio web. Este cliente recibirá notificación vía correo electrónico si su préstamo fue aprobado y, en caso de ser afirmativo, recibirá un link que lo llevará al marketplace, en el cual seleccionará la moto que quiere comprar.

En el marketplace, solo se le mostrarán las motos a las que puede acceder con el monto del préstamo aprobado y podrá reservar la moto que quiera en el concesionario que sea de su preferencia, comparar colores y precios, para luego formalizar el préstamo en la sucursal del banco asignada.

