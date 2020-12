Con 205 casos activos de Covid-19, la curva de contagios continúa en baja

Una nueva semana con baja en el registro de contagios de coronavirus genera expectativas en la ciudad mientras se aguarda el arribo de la vacuna.

En la semana del lunes 7 al domingo 13 de este mes, se registraron 164 casos positivos, es decir 59 casos menos que en la anterior, una baja que se repite desde hace siete semanas.

En una entrevista con Democracia, el director de la Región Sanitaria Jorge Herce aseguró que “los casos han disminuido” y que “hay una ligera reducción en las últimas semanas, que esperamos se mantenga”.

A su vez reconoció, ante una posible segunda ola de contagios: “Desde el Ministerio de Salud esperamos aplanar la curva, bajarla al máximo posible porque lo ideal es que podamos llegar a marzo, al otoño con la mínima cantidad de casos posibles”.

Cabe destacar que continúa preocupando el número de fallecidos ya que esta semana se registraron siete, y el total ascendió a 133, desde el inicio de la pandemia.

Baja de contagios

En la semana del lunes 7 de diciembre al domingo 13 se contabilizaron 164 contagios en total mientras que en la semana anterior –del 30 de noviembre al 6 de diciembre-, se registraron 223.

De esta forma, Junín volvió a mostrar una baja en los contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Se trata de la séptima semana consecutiva.

Según el conteo de casos que realiza Democracia semana a semana, los contabilizados en esta última suman 164, es decir 59 menos que los 223 de la semana previa.

Así, en la semana del 23 al 29 de noviembre hubo 277 casos; entre el 16 y el 22 de noviembre se contabilizaron 335; entre el lunes 9 y el domingo 15 se sumaron 402; entre el lunes 2 y el domingo 8 se confirmaron 422 contagios, mientras que en los siete días previos, del 26 de octubre al domingo 1 de noviembre se habían regstrado 455.

En los siete días previos, del lunes 19 al domingo 25 de octubre se confirmaron 476; del lunes 12 al domingo 18 se habían sumado 462 contagios; del 5 al 11 del mismo mes, 374; anteriormente, entre el lunes 28 de septiembre y el domingo 4 de octubre se registraron 306 nuevos positivos.

17 casos positivos

La Secretaría de Salud informó que ayer se registraron 17 nuevos casos positivos de Covid.

Se analizaron 46 muestras en el laboratorio (7 no residentes). De Junín, 24 resultaron negativas y 15 positivas. Además, se sumaron 2 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo al nuevo protocolo.

Los casos positivos corresponden a 11 mujeres y 6 hombres. De estos, cinco casos son por contacto estrecho y 12 tienen nexo en estudio.

Actualmente hay 52 casos sospechosos y un no residente (hospitalizado en Junín).

Asimismo, hay 205 casos activos (7 no residentes ) y se destaca que 1353 personas están cumpliendo aislamiento preventivo.

A su vez, ayer se registró el fallecimiento de una mujer de 81 años, que significó el séptimo fallecimiento en los últimos siete días. De esta manera, suman así 133 los decesos desde el inicio de la pandemia.

También se informó que recibieron el alta 24 personas de nuestra ciudad y una persona no residente que estaba en tratamiento en Junín.

--

--> Consulta las farmacias de turno de tu ciudad