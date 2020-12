Guillermo Tamarit: “La pandemia desnudó la situación en la que estamos”

¿Cree que el Gobierno nacional gestionó bien la pandemia?

-Creo que la pandemia desnudó la situación en la que estamos, no solo en la Argentina, sino en todos lados. Los que mejores posibilidades tenían lo resuelven mejor y a los que peor posibilidades tenían les va peor. No creo que haya un ranking mundial Covid-19. La Argentina, dentro de sus posibilidades, sin dudas reaccionó bien. Inicialmente hubo una enorme aceptación ciudadana, política, económica. Luego, ¿se podrían haber tomado otras medidas? Siempre se pueden tomar otras medidas. El tema es que tanto el Gobierno como la oposición han politizado demasiado la cuestión y no han encontrado un espacio en el cual mantener un consenso y sacar el tema de la disputa política. No me parece que hubiese cambiado radicalmente si se hubiesen tomado otras medidas. Más allá de este gobierno u otro, no hubiesen sido muy distintos los resultados.



-¿Le preocupan las tensiones entre la vicepresidenta, Cristina Fernández, y el presidente, Alberto Fernández?

-No sería lo deseable, teniendo en cuenta la pandemia y muchos indicadores muy preocupantes, como la pobreza y la educación. Como cuestión prioritaria habría que construir consensos para resolver problemas tan importantes. Dicho esto, creo que la tensión es lo que alimenta la política. Con todo derecho la vicepresidenta hace sus planteos y el presidente acompaña esos planteos. La tensión no me preocupa porque el Gobierno está enfocado en los problemas. Y, naturalmente, encuentra limitaciones para poder resolverlos.

-Un déficit de la política es la imposibilidad de encontrar consensos.

-Sí, pero estos días tenemos un buen ejemplo de política en el Congreso, con posiciones antagónicas muy fuertes por el aborto, pero que están siendo procesadas por el sistema político. Tenemos que acostumbrarnos a que ese es el lugar para las diferencias, pero también para arribar a un consenso. No creo que tengamos tantas diferencias en que hay que resolver dos temas: la pobreza y la educación. Tenemos que ponernos de acuerdo y resolver las grandes cuestiones pendientes que tenemos como sociedad.

-El año que viene hay elecciones. ¿Cree que se va a votar por cómo se gestionó la pandemia?

-Temas creo que va a haber muchos, pero me parece que lo que ha signado las elecciones en los últimos tiempos es la economía. Y en la medida en que la gente no encuentre alguna expectativa, a los gobiernos les va peor. Hay dos núcleos importantes de votantes para cada coalición y los sectores que estiran la definición del voto en general lo que han demostrado hasta acá es que son más permeables a evaluar a los oficialismos por la situación económica y no tanto por otras condiciones.

-Se espera un año difícil en lo económico, ¿cómo repercutirá en la Universidad?

-Lo que nos quitan las crisis económicas es futuro, porque es más difícil proyectar. En nuestro caso, lo que uno hace es resolver las cuestiones principales, garantizar el funcionamiento de la Universidad y todo aquello que uno tiene en marcha.

-¿Qué objetivo le gustaría alcanzar en los próximos diez años?

-Mi sueño es que todos nuestros docentes sean investigadores. La investigación es la locomotora de una universidad, porque mejora el conjunto de la universidad. En la medida en que la Unnoba pueda posicionarse en ese lugar va a encontrar una identidad muy importante para lo que viene, que es la construcción del conocimiento. Universidades cada vez va a haber más, con la posibilidad de acceder a universidades de cualquier lugar del mundo, pero van a ser pocas las que sean un gran laboratorio, donde todos sus docentes investiguen. Y eso va a estar asociado a la calidad de la institución, que es lo que hace la diferencia.