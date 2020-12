Proyectan hacer de la alcantarilla de calle Chile un paso seguro

Luis Chami, director de Seguridad, habló sobre las medidas de seguridad que se tomarán en la alcantarilla de calle Chile, que fue cerrada durante la pandemia, con la aprobación de algunos vecinos y el rechazo de otros.

“Las posiciones están divididas. La alcantarilla es algo histórico, por lo que hay que tratar de darle una salida. El intendente (Petrecca) nos pidió que trabajáramos en eso a los que pertenecemos a distintas áreas: Movilidad, Obras Públicas, Espacios Verdes, Alumbrado, Equipos Viales, Corralón y Seguridad. Nosotros, como Seguridad, tenemos que abocarnos a dejar más seguro ese lugar”, explicó el jefe de Seguridad municipal.

Apuntó que esa tarea no es nada fácil, pero se tiene en cuenta que la gran mayoría de vecinos quiere mayor protección. “Hemos decidido hacer un proyecto, tratando de que por el lugar pasen bicicletas, motos y gente caminando. Está proyectado con farolas, luces y cámaras de seguridad conectadas directamente con el centro de Monitoreo, para darle otra impronta y que siga funcionando como históricamente era la alcantarilla, pero no el paso de autos”, detalló Chami.

“Es un lugar histórico – destacó el funcionario-, muy fuerte en nuestra cultura de ciudad. ¿Quién de chico no quería pasar por debajo de la alcantarilla? Más allá de lo que sentíamos siendo chicos, es un pasaje que sirve tanto a los vecinos de un lado como del otro. Nosotros vamos a tratar de que sigan pasando por allí, pero le vamos a poner más seguridad”.

Luis Chami comentó que a veces cuando sucede un robo, algunos malhechores usan ese paso, sabiendo que el patrullero no puede pasar por ahí.

“Nos falta ese lugar para poner las cámaras. Ya tenemos en Pastor Bauman, Primera Junta, Rivadavia, República y próximamente en Ricardo Rojas. Nos falta en esta alcantarilla y quizá también instalaremos en el otro paso a nivel en Cementerio de Oeste, en calle Intendente de la Sota. Estamos diagramando para que todos los pasos a nivel estén controlados”, afirmó.

Proyecto

Respecto al proyecto de Peatonalización de calle Chile y Comandante Seguí (cruce bajo el ferrocarril), Natalia Troncoso, directora de Mobilidad Urbana y autora de dicho proyecto, consideró que “dada la espacialidad de la calle Chile cuando cruza las vías de ferrocarril, donde se convierte en un túnel bajo las vías férreas, disminuyendo su ancho significativamente, se hace necesario que funcione como una calle peatonal en ese tramo, con el fin de brindar seguridad a los transeúntes y promover su uso como cruce peatonal y bicicletas de manera segura. Se instalarán barreras en cada extremo (tipo ferrocarril) que eviten el cruce de vehículos motorizados y se instalará iluminación y cámaras”.

Seguridad

“El intendente Petrecca nos pidió mejorarle la calidad de vida a la gente del barrio y que no se cierre definitivamente la alcantarilla, que siga funcionando”, dijo Chami.

En cuanto al desmalezamiento de las cañas que hay en el lugar, el funcionario explicó que ese es territorio federal (por las vías ferroviarias), pero que de todas maneras se les había dicho que las cañas no podían sacarse porque servían de contención al terraplén de las vías, pero había una máquina especial, traída por el ferrocarril en varias oportunidades. “Vamos a pedir una reunión para tratar este punto, esto es, la limpieza de los alrededores”, acotó.

Chami destacó la estructura de la alcantarilla (que en sus orígenes sirvió para el paso del agua) y lo bien que se conserva a pesar del paso de los años, por lo cual el municipio solo la intervendría en lo que respecta a circulación y limpiaría la estructura.