Laguna de Gómez: “El Parque Natural está preparado para recibir el turismo”

El contraste fue impactante: después de casi ocho meses en los que la cuarentena obligó a que el Parque Natural Laguna de Gómez tuviera un movimiento mínimo, con la apertura

oficial de la temporada unas 32 mil personas -de acuerdo con las estimaciones del municipio visitaron el balneario el último fin de semana. Es por ello que autoridades y fomentistas se muestran satisfechos por lo sucedido.

“Fue espectacular, para nosotros fue una alegría inmensa ver el movimiento que hubo”, explica el vicepresidente de la sociedad de fomento, Eduardo Linguido, a Democracia y TeleJunín. Y profundiza: “El alquiler de casas tuvo un lleno prácticamente total, así que hubo mucho movimiento y eso le da vida a la Laguna. Y la gente se cuidó mucho, vimos

que estuvieron muy bien los controles, ya sea sean de la Agencia Municipal de Seguridad Vial como de la Policía”.



Infraestructura

Con los meses de parate, hubo tiempo para la preparación del balneario más importante de la región, ante la posibilidad de que empiecen a llegar visitantes y turistas.

Según dicen los lugareños, el resultado es satisfactorio.

“Está todo bastante bien -explica Linguido-, la realidad es que siempre hay cosas por hacer pero, por otro lado, hay gente que no cuida lo que está allí, ya sea en los baños o en el cuidado para tirar los residuos. Pero el lugar está cuidado, con el pasto cortado, los baños funcionan, algunos se hicieron hace poco tiempo, el Parque Natural está preparado para recibir al turismo”.

Uno de los lugares donde se está trabajando es en el acceso. Según la explicación de los fomentistas, el arco de ingreso “se desmanteló, se le sacaron las tejas y todo el peso para evitar que se caiga y así se va a dejar hasta febrero o marzo, cuando se vuelva a reconstruir”. Al mismo tiempo, se pintaron los leones que están al costado y la sociedad de fomento colocó un árbol de Navidad en la misma entrada al balneario.

Otro aspecto sobre el que opina Linguido es el proyecto del Balcón del Sol: “Se está trabajando, hay gente que va a sacar fotos y es una hermosura cómo está quedando. Es algo que también le da mucha vida a la Laguna”.



Pedidos

Si bien el servicio de recolección de residuos se realiza con normalidad, “hay lugares en los que cuesta que llegue el camión porque no puede pasar”, según lo que explica Linguido.

No obstante, ese no es el principal pedido en este tema, sino que la prioridad es que se sumen más cestos: “Hace falta que se hagan más tarros para los residuos, porque hay varios rotos y hay muchos que faltan. Así que sería importante. Yo llevé doce tanques de 200 litros, de cada uno salen dos tachos, pero estamos esperando que lo hagan y se lo entreguen a

la sociedad de fomento”.

Una parte importante de los que estaban colocados los hizo la sociedad de fomento, pero con el tiempo varios se fueron rompiendo. “Hay bastante, pero todavía faltan más”, señala el vicepresidente de la entidad barrial.

La otra demanda de los residentes tiene que ver con el paso del camión regador, que suele circular en el balneario los fines de semana, pero que su paso “es discontinuo”, según dicen.

“Tenemos un problema con la bomba del lugar, donde tendrían que cargar el agua -explica Linguido-, nosotros quisimos solucionarlo pero no pudimos, la bomba no tienen caudal, porque falta presión, así que los camiones tienen que llenar el tanque en Junín, para después volver hasta la Laguna, así que se pierde mucho tiempo y se gasta combustible innecesariamente.

Hay que poner la bomba como corresponde para que el servicio sea mejor”.



Seguridad

Por último, desde la sociedad de fomento hacen especial hincapié en el trabajo que se realiza para brindar seguridad al Parque Natural.

“No tenemos ninguna clase de problema, la gente es muy responsable, el personal del destacamento está muy atento y siempre nos dan respuestas”, concluye Linguido.