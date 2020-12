La carne está cada vez más “dura” para el bolsillo de los consumidores de Junín

La carne está cada vez más “dura” para el bolsillo de los consumidores juninenses, situación que no se desprende de la calidad del producto, sino del fuerte incremento en los precios que repercute en el último eslabón de la cadena: el mostrador.

En una recorrida por carnicerías de la ciudad, realizada ayer por Democracia, las pizarras confirmaron subas de entre un 20 y un 25 por ciento desde la segunda quincena de noviembre, mientras se espera un nuevo aumento antes de Navidad.

Los precios en los mostradores locales presentan variaciones, pero el kilo de asado de tira promedia los 600 pesos. En la carnicería La Ecológica, situada en avenida San Martín y Tedín, el kilo de asado costaba ayer 640 pesos. “Aumentaron casi todos los cortes, pero la gente compra igual”, afirmaron a este diario. En Carnes Varón (Ameghino y Malvinas Argentinas) el asado de costilla se conseguía ayer a 570 pesos, mientras que el kilo de vacío, a 595 pesos. En la Achurería de Rivadavia entre Padre Ghío y Juan B. Justo, el kilo de asado aparece en oferta a 519 pesos y el de cima a 549 pesos.

“Calculamos que el aumento interanual del precio de la carne su ubicará por encima del 50 por ciento, en relación con 2019”, estimó Daniel Urcia, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra).

De confirmarse la versión, el encarecimiento superaría por 15 puntos o más a la inflación proyectada por el Indec para 2020 (alrededor del 35 por ciento).

Urcia asegura que el sensible incremento de los precios no es consecuencia de la especulación de los productores, sino de razones propias de “uno de los mercados más transparentes” de la economía argentina.

“La cadena de ganado y carne tiene varios defectos pero un activo de gran valor: la transparencia en la formación de precios, porque no hay posiciones dominantes en ningún eslabón que pueda manipularlos”, argumentó.

“En Argentina hay unos 200 mil productores, alrededor de 400 frigoríficos,más de tres mil matarifes y abastecedores y unas 80 mil carnicerías. Es decir, tenés demanda y oferta suficientes y es esa relación la que determina el precio de mercado”, sostuvo el dirigente empresario.



¿Por qué sube tanto?

Urcia atribuyó el reciente incremento de precios a una combinación de factores, entre los que destacó la suba en los valores de la hacienda en el mercado de Liniers, la falta de animales en los corrales de engorde y el aumento generalizado de la cotización internacional de los granos (especialmente del maíz).

“En este año singular por la pandemia, la carne vacuna tuvo una suba importante en las dos semanas posteriores al inicio de la cuarentena; los precios se mantuvieron en los niveles de marzo hasta la primera semana de septiembre. Volvieron a subir fuerte en noviembre y es probable que den otro salto en lo que queda de diciembre, con lo que el incremento interanual se ubicaría por encima del 50 por ciento”, resumió Urcia.

El abrupto aumento de la carne vacuna se viene dando en el tramo final de un año complicado y de alta sensibilidad social, con las fiestas de Navidad y fin de año encima.

Seguramente impactará en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en el bolsillo de los asalariados y en la economía doméstica de los sectores más vulnerables.

Acuerdo con el Gobierno

El Gobierno nacional acordó con frigoríficos la comercialización de tres cortes de carne de consumo masivo a precios accesibles para las fiestas de fin de año, con una rebaja de entre 25% y 30% sobre los valores vigentes.

Así se acordó durante una reunión que mantuvieron ayer la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, con los directivos del Consorcio de Exportadores ABC, que concentra el 80% del mercado local de carnes, se informó oficialmente.

De acuerdo con lo definido, el kilo de asado se venderá a $349, el de vacío a $459 y el de matambre a $479, lo que representa una rebaja de entre 25% y 30% sobre los valores vigentes en el mercado.

Los cortes de carne, con calidad de exportación, estarán disponibles a partir del 19 de diciembre en más de 1.600 bocas de expendio de todo el país, que incluye a supermercados y carnicerías de frigoríficos nucleados en el Consorcio ABC

Según el acuerdo alcanzado, los frigoríficos se comprometen a proveer 1300 toneladas de carne vacuna de exportación para el consumo en los hogares argentinos.

