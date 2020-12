Maximiliano Abad: “La gestión de la pandemia fue muy mala”

¿Cuál será el principal eje de gestión?

-Estamos trabajando para construir el radicalismo del siglo XXI, basado en ideas, organización y nuevos liderazgos. Pretendemos generar correlación de fuerza dentro de nuestra coalición política, con el objetivo central de liderarla. Para eso tenemos que poner en marcha un proceso partidario muy fuerte y vamos a hacer con todos aquellos dirigentes que hoy están acompañando este proceso y muchos que no lo están haciendo, pero con ese objetivo definido.

-¿No cree que le faltó un mayor protagonismo a la UCR durante el gobierno de Cambiemos? Dicho de otro modo, ¿no debió impulsar políticas más progresistas?

-Creo que fuimos parte de un gobierno progresista. En la Provincia llevamos adelante el boleto estudiantil gratuito -después de 40 años-, que es una herramienta indispensable para ingresar, permanecer y egresar de la educación. Se duplicó el presupuesto en obra pública, que se repartió sin preguntar de qué color político era el intendente, porque lo que realmente nos importaba era darles soluciones a los vecinos. Dijimos no a las reelecciones indefinidas de los intendentes y los legisladores, con el objetivo de oxigenar la política, para que vengan nuevas ideas. Eliminamos las jubilaciones de privilegio de los legisladores de la Provincia. Rompimos el vínculo entre los punteros y los vecinos. Formamos parte de un gobierno progresista, que generó transformaciones, con el cual nos sentimos identificados. Formamos parte de una coalición, a la cual entramos debilitados y construimos musculatura política. Hoy el radicalismo pasó a tener valor dentro de la sociedad y es el punto de partida para construir la etapa que viene.

-¿Hace alguna autocrítica sobre la economía durante el gobierno de Cambiemos?

-La gente entendió que no hicimos todo lo que se esperaba, por eso eligió al Frente de Todos para gobernar y por eso nosotros le exigimos al Frente de Todos que se haga cargo de gobernar. A los sectores que fueron perdiendo sus empleos se les dieron tres IFE en nueve meses, o sea, 3000 pesos por mes, que equivale a un kilo de pan por día. Se terminó el IFE, se terminaron los ATP para las empresas. Entonces tenemos incertidumbre social y educativa porque los chicos no estuvieron en todo el año en las escuelas, y eso genera pérdida de calidad y una brecha muy grande entre los que tienen la tecnología y los que no. Hay incertidumbre también sobre las elecciones, no sabemos si va a haber PASO. La incertidumbre genera falta de confianza, que no da lugar a un escenario propicio para la inversión y el empleo. Por eso hay que brindar certidumbre. Hemos hipotecado el futuro en materia educativa, con una pobreza garrafal. Y en este marco, la gestión de la pandemia fue muy mala, no se cuidó la salud ni la economía. Estamos entre los países con mayor cantidad de muertos y contagiados por millón de habitantes. Y en materia económica el Indec dio un índice de pobreza que está por las nubes, con una caída del PBI que va a ser de 12 puntos, con una enorme cantidad de pymes y comercios que han cerrado.

Reunión seccional

Como estaba previsto, se realizó ayer el encuentro de la Cuarta Sección Electoral, que tuvo lugar en Junín, del cual formaron parte Maximiliano Abad, legisladores provinciales, nacionales, intendentes de la Región, candidatos a convencionales nacionales y a presidentes de comité de distritos.