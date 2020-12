Con el programa “Ganale a Papá Noel”, el comercio busca un repunte en las ventas

Un nuevo informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reflejó que las ventas minoristas disminuyeron 6,7 por ciento interanual en noviembre, aunque redujeron la caída en comparación con octubre, cuando el descenso había sido del 14,9 por ciento anual.

Si bien no hay cifras locales aún del reciente mes de noviembre, el presidente interino de la Sociedad de Comercio e Industria, Manuel dos Reis, reconoció que la situación del sector continúa complicada y se aguarda la reacción de la economía de cara a la pospandemia.

Mientras tanto, en el marco de la llegada de las Fiestas de fin de año, la entidad lanzó junto con el municipio y el Sindicato de Empleados de Comercio el programa “Ganale a Papá Noel”, que busca adelantar las compras navideñas e impulsar las ventas en los comercios.

Sector complicado

Dos Reis aseguró que “la situación no cambió” y que el sector continúa padeciendo las consecuencias de la pandemia.

“El sector de la construcción y el automotriz mejoró un poco. Aunque en construcción hay faltantes de materiales”, aseguró.

A su vez, destacó que “la pospandemia es un proceso lento, va a llevar tiempo que vuelva la confianza. Hoy el único sector que anda bien es la construcción. La venta de indumentaria y de zapatos no repunta porque los chicos no van al colegio, no vamos a fiestas; por eso el tema de los eventos es importante, porque genera consumo, que se vuelca a la economía local”.

“Es una situación compleja y hay que darle un poco de tiempo para que vuelva a la normalidad”, dijo.

Dos Reis indicó también que “habrá que ver las deudas de los comercios que siguen aguantando. Y si no se genera y empieza a traccionar el consumo y se inyecta un poco de plata en la calle, va a estar difícil”.

En ese sentido, destacó que “el comercio está endeudado, ha sacado créditos, hay comercios que nunca recibieron el ATP porque se pasaron levemente en los balances, entonces han tomado créditos a tasa subsidiada, pero venimos de 18 meses de números negativos. Y el sector ya venía con créditos tomados antes de la pandemia”.

“Ganale a Papá Noel”

A merced de la situación, el sector comercial apuesta a un repunte en las ventas para las Fiestas de fin de año, por lo que desde la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ) lanzaron el programa “Ganale a Papá Noel”, para impulsar y movilizar el consumo.

Dos Reis afirmó a Democracia que “se busca adelantar las ventas” y, por ello, en los cuatro centros comerciales de la ciudad “hay 48 mil pesos en premios, casi doscientos mil pesos en premios”.

A su vez, habrá sorteos de órdenes de compras, de los que participan zona centro, República, Respuela y el Cuadrante Noroeste.

“Esperamos que haya ventas, más consumo. Si bien la situación no cambió desde lo comercial, se está esperando esta etapa del año en la que normalmente la gente gasta más por Navidad y porque además influye el hecho de no saber si las vacaciones se van a dar o no. Muchas familias no saldrán de vacaciones por miedo”.

Ventas minoristas

De acuerdo con el informe de CAME, un mayor dinamismo de las ventas online, el levantamiento de restricciones de circulación en ciudades de alto consumo y la estabilidad del dólar blue contribuyeron a desacelerar la tasa de descenso que, en lo que va de 2020, acumula un declive del 24,3 por ciento.

Si bien las caídas se reflejaron en todos los rubros, hubo diferencias marcadas en, por ejemplo, alimentos y bebidas, que solo se achicó un 1,2 por ciento, mientras que relojería, joyerías y bijouterie se contrajo un 17,6 por ciento anual, una caída que no fue mayor porque, según señala el informe, se compara contra un mes de fuerte desplome anual, como fue noviembre del año pasado (-9 por ciento).

Al igual que en los últimos tres años, el rubro de calzados y marroquinería volvió a mostrar un declive interanual (-15,3 por ciento).

Otro de los rubros afectados por la merma del consumo fue el de indumentaria, cuyo descenso fue del 11,3 por ciento anual medido en cantidades, aunque las ofertas y las liquidaciones que lanzaron muchos comercios permitieron detener la caída.