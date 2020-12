Nuevos hábitos por el Covid-19: Junín se consolida como un destino turístico

Con los nuevos hábitos que generó la pandemia, Junín comenzó a consolidarse como un destino turístico para vacacionar, una situación que quedó en evidencia este fin de semana largo, con la afluencia de miles de visitantes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal.

Es que la incertidumbre que provoca el coronavirus hizo que muchas personas opten por vacaciones más cortas, de entre 3 y 4 días, y eviten las reservas por semana o por quincena, por los riesgos y las complicaciones de una eventual cancelación.

En este contexto, el Parque Natural Laguna de Gómez ofrece un espejo de agua con paisajes naturales y hermosos atardeceres, además de la posibilidad de hacer deportes acuáticos, caminatas y pesca.

El director de Turismo municipal, Luis Bortolato, afirmó ayer a Democracia que la ocupación del camping del Balneario es elevada, al tiempo que las casas del Parque Natural están alquiladas en más del 80 por ciento y “hay casas que ya están alquiladas hasta marzo”.

Hasta el 31 de diciembre, la entrada al Parque Natural cuesta los domingos y feriados 100 pesos por auto y 50 pesos por moto, mientras que los viernes y sábados salen 80 y 40 pesos, respectivamente.

La hotelería, sin embargo, no superó el 50 por ciento de ocupación en la ciudad, mientras que el hotel Posada del Sol, situado en el Balneario, “comunicó que esta temporada no abrirá sus puertas”, confirmó Bortolato.

Lugares de origen

“Vino mucha gente del AMBA, del Oeste del Conurbano bonaerense, como Haedo, Morón, Moreno, General Rodríguez, Capital Federal”, indicó Bortolato. “Además, vino mucha gente de la región a pasar el día”, agregó.

Para Bortolato, “Junín es un destino cercano, con un atractivo natural, que es lo que está buscando el turismo en este momento. Los visitantes optan por vacacionar pocos días, no van a arriesgar sus vacaciones en una sola vez porque tienen miedo de contratar un alquiler por 15 días y no poder ir”.

“Queremos trabajar para que el turista venga, pero fundamentalmente para que se vaya conforme”, señaló.

“Junín tiene una oportunidad. El turismo era una actividad incipiente, no era determinante para la economía de la ciudad y ahora comienza a posicionarse como un lugar para vacacionar. Estamos recibiendo muchas llamadas y consultas en las redes sociales”, afirmó.

Sobre los protocolos, afirmó que se hicieron capacitaciones virtuales con los prestadores.

En lo que respecta a los servicios de gastronomía, dijo que “va a ser una temporada atípica”, por lo que están habilitando permisos para los carros gastronómicos, con el objetivo de descomprimir los locales y poder respetar el distanciamiento.

Se estima que más de 20 mil visitantes visitaron la Laguna en lo que transcurrió de este fin de semana largo.

"Safe Travels"

Junín se preparó para ser un verdadero destino turístico de calidad, obteniendo la certificación internacional denominada Safe Travels. "Este 2020 ha sido un año muy difícil para todos y mostró una realidad que nos obligó a adaptarnos para salir adelante. En este marco, es un orgullo que entre todos nos hayamos puesto a trabajar en las cuestiones más urgentes, pero también en las estructurales, que tenían que ver con esta actividad, para estar preparados y convertirnos en una verdadera opción para los turistas", afirmó el intendente Pablo Petrecca durante la presentación.

"Estoy convencido de que, por todo lo hecho, en Junín tenemos una gran oportunidad por delante. Por eso, como Gobierno, nos comprometemos a trabajar junto con ustedes, para avanzar en más ideas innovadoras y productivas para el sector y toda la comunidad", agregó, dirigiéndose a los operadores.

"Sin dudas, esta capacitación ha sido muy importante para convertir a Junín en un destino seguro, con muchos atractivos y el compromiso de todos los actores en ofrecer lo mejor".



Para finalizar, el intendente agradeció "a todos por haber participado de esta capacitación y ser parte de este desafío de convertir a Junín en un destino turístico con sello de calidad. Tenemos un gran desafío por delante. Avancemos juntos para que Junín sea el destino que elija la mayor cantidad de turistas posibles en esta temporada".

Y Bortolato expresó: "Estamos orgullos de trabajar y enfrentar la actual situación en conjunto, tanto con las instituciones del sector como con los prestadores independientes. Sabíamos que como ciudad debíamos comprometernos y aprovechar este tiempo para trabajar en ser un verdadero destino turístico de calidad".

"Este programa de sello de calidad turística busca darle y llevar herramientas a cada uno de los prestadores turísticos de la ciudad, en este caso, a través de una capacitación sobre concientización turística y la aplicación de los protocolos para el Covid-19 desarrollados por el ministerio de Turismo de la Nación. Dicha capacitación fue virtual y gratuita y estuvo destinada tanto para los propietarios como para los trabajadores del sector y, tras una evaluación final, se otorgó una certificación", detalló el funcionario.

"La realización de este programa nos ha llevado a obtener una certificación internacional denominada Safe Travels, avalada por el ministerio de Turismo nacional, que nos posiciona como un destino que se preocupa por sus experiencias y necesidades del turista y no solo el municipio, sino también todos sus prestadores turísticos. Todo esto nos muestra como un destino capacitado en todas las normas y formas de turismo para esta temporada que ya se ha iniciado".

Por su parte, Juan Víctor Casella, presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica, aseguró: "Es importantísimo que el turista sepa que Junín es una ciudad que está preparada para recibirlos, con los mayores cuidados posibles y dentro de los protocolos establecidos por Nación y Provincia. Por eso, ahora que está en marcha la temporada turística, estamos muy contentos por ser parte de la propuesta del municipio de capacitarnos a todos los actores de nuestra actividad y estar listos para recibir turistas, a quienes invitamos para disfrutar de esta ciudad tan hermosa y con tantos atractivos".