La semana próxima comienzan las colonias de vacaciones 2020-2021 para los chicos

La semana próxima comienza la actividad en varias colonias de vacaciones en nuestra ciudad, que se han organizado para brindar un servicio a la comunidad y facilitar a las familias la posibilidad de brindar actividades para los chicos.

En general, iniciaron la inscripción online, pero como debe estar acompañada por una declaración jurada, la ficha médica del niño y una aceptación del reglamento en el que se establecen las condiciones de la institución organizadora, mañana miércoles se habilitarán las oficinas de los clubes o las instituciones responsables.

En algunos casos, las colonias tienen reuniones de padres antes del inicio, oportunidad en la que se evacúan las dudas, que este año serán muchas.

Durante el fin de semana largo, hubo varias consultas por parte de los padres después de que se conociera a través de los medios de comunicación que el municipio el viernes último, por la tarde, había dado a conocer los protocolos a cumplir para el funcionamiento de las colonias, temporadas de pileta libre y nadadores.

Una de las condiciones marcadas por los organizadores es que no pueden estar los chicos de la colonia y las personas de la pileta libre todos juntos, por lo cual tienen horarios distintos.

Están prohibidos los transportes de chicos para la colonia. El uso de barbijo será obligatorio para el ingreso y el egreso de los predios, como así también el distanciamiento. Una vez dentro del predio e instalados en sus respectivos grupos y espacios, no será necesario el uso del barbijo ni el distanciamiento. Tanto el niño de la colonia como el adulto de la pileta libre deben estar siempre en el mismo grupo, no pueden cambiar, ya que en el caso de detectarse un caso de infección por Covid solo se aísla ese grupo. De cualquier manera, esta decisión es tomada por el municipio, que controla los casos de infección en la comunidad.

Estiman que la capacidad tanto en las piletas libres como en las colonias será al 50 por ciento de lo que era antes de la pandemia.

En 15 días habrá una nueva reunión entre las instituciones y el municipio para saber cómo se está trabajando y los resultados que haya hasta ese momento.

Más cuidados

Unas de las colonias que abrirá sus puertas es la de El Quincho del Colegio Marianista y la del Complejo Los Miuras. Al respecto, Karina Casciati Gil, una de las profesoras del equipo organizado para llevar adelante la colonia, al ser consultada por Democracia manifestó: “Sabemos que es un año de transición en el que tenemos que ajustar muchísimo más los cuidados y llevar adelante el protocolo”.

“Es importante el cuidado de los pequeños previamente al ingreso a la colonia, en la familia, que debe controlar la temperatura y saber si el niño se encuentra en perfectas condiciones de salud. El ingreso de la colonia debe ser por protocolo, ahí también se le tomará otra vez la temperatura”, apuntó.

Lo cierto es que en las colonias se organizan grupos de hasta 12 niños cada uno, los profesores estarán protegidos con barbijos y/o mascarillas y, en el caso de los chicos, el sanitizante para manos será imprescindible.

“Habrá ingreso diferenciado y escalonado para impedir el amontonamiento, tanto en el camping como en la pileta, el uso de los baños también será por grupo. El egreso de la colonia también será escalonado y por grupo”, acotó Karina.

Organización

La organización este año será clave para llevar adelante las colonias y las temporadas de pileta libre. En el caso del Club Junín, por ejemplo, la colonia empieza el 14 de diciembre y será de lunes a viernes en dos turnos: de 9:30 a 12:30 y de 16 a 19 horas.

También en la misma institución se llevará adelante la temporada de pileta libre, enseñanza de natación y demás, dando inicio el sábado 12 de diciembre, de lunes a viernes de 12:30 a 16 y de 19 a 21. Sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas.

En el mencionado club, quienes pueden disfrutar tanto de la colonia como de las actividades son los socios y sus familias. La temporada para socios por persona es de 6 mil pesos. Para la colonia por chico el valor es de 15.500 pesos, para niños entre 4 y 5 años, y de 16.000 pesos para los de 3 años.

Las duchas en los vestuarios no estarán habilitadas.

Las familias o grupos de amigos tendrán su propio espacio, donde podrán permanecer sin barbijo, pero deberán mantener el distanciamiento y el uso de barbijo cuando salgan del sector asignado.

Desde el Sindicato Empleados de Comercio, la temporada de pileta libre comenzará el sábado 12 de diciembre y la colonia el miércoles 16 de diciembre.

Hugo Cortés, coordinador de las actividades en el Complejo Recreativo del S.E.C., en diálogo con Democracia, dijo que la colonia inicia el miércoles 16 porque deben desarrollarse entre el lunes y el martes las reuniones de padres, para informarles todo al respecto.

“La colonia funcionará de 9 a 12 h y la pileta de 13 a 20.30 h. Para la colonia han sido asignados 17 profesores y los grupos serán hasta 12 chicos. Para la pileta libre, por la tarde, han sido asignados 242 espacios, donde se instalarán las familias o grupos de amigos. Habrá cantina y enfermeras por la mañana y por la tarde, ante cualquier eventualidad”, manifestó.