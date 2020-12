Autorizan la realización de asambleas de organizaciones civiles

Luego de diferentes solicitudes por parte de la Federación de Sociedades de Fomento, el municipio autorizó la realización de asambleas de organizaciones civiles.

De esta manera, se habilita el desarrollo de estas actividades, que deberán realizarse al aire libre, con disponibilidad de alcohol en gel, uso de tapabocas y registro de cada uno de los participantes.

Cualquier organización que desee llevar a cabo una asamblea deberá informar a la Dirección de Relaciones Institucionales mediante una nota en la que se detalle el lugar, la fecha y la hora, como así también si se trata de un acto eleccionario o no. Para más información, pueden visitar la página oficial de la Municipalidad.

Al respecto, Mariano Spadano, director del área mencionada, afirmó: “A partir de la decisión del intendente Pablo Petrecca, quedan autorizadas las asambleas de las organizaciones civiles como sociedades de fomento y clubes. Este constituye un pedido muy requerido por parte de la Federación de Sociedades de Fomento y se confeccionó un protocolo para poder autorizarlas”.

“La idea es poder ir regularizando la situación de estas organizaciones ante el Registro de Entidades de Bien Público, ya que muchas de ellas tienen su comisión directiva con sus plazos vencidos. En definitiva, se trata de asambleas que son muy importantes para el desarrollo de cada una de estas sociedades de fomento y clubes”, añadió.

Asimismo, Spadano detalló algunas cuestiones del protocolo: “La asamblea tiene que ser al aire libre, no en una plaza o espacio público porque no se puede controlar quién asiste. Lo que se recomienda es que sea en un patio al aire libre, con control de asistencia, disponibilidad de alcohol en gel y uso de tapabocas”.

El funcionario también señaló que “la organización en cuestión tiene que solicitar autorización a la Dirección de Relaciones Institucionales mediante una nota, en la que se detalle el lugar de la asamblea, el día, la hora y si va a haber renovación de autoridades o no. En caso de acto eleccionario, el lugar tiene que disponer de algún espacio que sirva de cuarto oscuro”.

Por último, informó que “todas estas cuestiones van a estar publicadas en la página web de la Municipalidad de Junín”.