Con 31 nuevos casos de Covid, la curva de contagios continúa en descenso

Ayer se cumplió la sexta semana consecutiva de contagios con una tendencia a la baja en la ciudad, y si bien el virus continúa en circulación, el descenso en el número de casos contabilizados semanalmente genera buenas expectativas.

En la semana del lunes 30 de noviembre al domingo 6 de diciembre se registraron un total de 223 contagios, es decir 54 casos menos que en los siete días previos.

A pesar del descenso, preocupa que en la última semana hubo 9 fallecimientos y el número total ya ascendió a 126.

No obstante la necesaria apertura del turismo y la ampliación de horarios en distintas actividades, incluso la habilitación de colonias, las autoridades insisten en el respeto de las medidas de cuidado para evitar el contagio y propagación del virus.

Sexta semana en baja

En la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre se registraron 223 nuevos casos positivos mientras que en la semana anterior, del 23 al 29 de noviembre se contabilizaron 277.

De esta forma, Junín volvió a mostrar una baja en los contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia, es decir desde el mes de agosto, cuando los casos comenzaron a crecer.

Según el conteo que realiza Democracia semana a semana, los contabilizados en esta última suman 223, es decir 54 casos menos que los 277 de la semana anterior.

Así, en la semana del 23 al 29 de noviembre hubo 277 casos; entre el 16 y el 22 de noviembre se contabilizaron 335; entre el lunes 9 y el domingo 15 se registraron 402; entre el lunes 2 y el domingo 8 se confirmaron 422 contagios, mientras que en los siete días previos, del 26 de octubre al domingo 1 de noviembre se habían contabilizado 455.

En los siete días previos, del lunes 19 al domingo 25 de octubre se confirmaron 476; del lunes 12 al domingo 18 se habían constatado 462 contagios; del 5 al 11 del mismo mes, 374; anteriormente, entre el lunes 28 de septiembre y el domingo 4 de octubre se registraron 306 nuevos positivos.

El incremento de casos de coronavirus en Junín comenzó a evidenciarse en agosto pasado y se extendió en septiembre y octubre aunque en las cuatro semanas de noviembre constató una leve baja que se mantiene hasta el momento en este mes.

En detalle, en agosto se registraron unos 200 casos mientras que en septiembre se superaron los 900 contagios.

En octubre, con un crecimiento récord desde el inicio de la pandemia, se alcanzaron los 1917 contagios en la ciudad.





31 nuevos contagios

La Secretaría de Salud informó ayer que se registraron 31 nuevos contagios de coronavirus.

Se analizaron 64 muestras en el laboratorio (8 no residentes) y de Junín, 40 resultaron negativas y 19 positivas.

Además, se sumaron 12 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo al nuevo protocolo.

Los casos positivos corresponden a 18 mujeres y 13 hombres. De estos, 15 casos son por contacto estrecho y 16 tienen nexo en estudio.

Actualmente hay 47 casos sospechosos y 6 no residentes (hospitalizados en Junín) que corresponden a personas de Rojas, Lincoln, Ameghino, Pergamino, Los Toldos y Alem.

Hasta el momento hay un total de 310 casos activos y 5 no residentes. Además hay 1534 personas cumpliendo aislamiento preventivo.

A su vez se registraron dos nuevos fallecimientos, lo que hacen 9 en los últimos siete días y suman 126 decesos en total, desde el inicio de la pandemia en la ciudad. También falleció un paciente no residente.

A su vez se informó que recibieron el alta 61 personas de Junín y 3 personas no residentes que se encontraban en tratamiento en nuestra ciudad, y se consideran recuperadas de Covid.

Hasta el momento el total de casos recuperados es de 4369 y 161 no residentes.

