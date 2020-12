Aseguran que el inicio de la temporada arrancó con una leve recuperación en ventas para el turismo

Tras el inicio de la temporada el pasado 1 de diciembre, muchas de las consultas que recibieron las empresas de turismo locales se convirtieron finalmente en ventas o reservas de paquetes.

La costa atlántica continúa siendo el destino más elegido, y Mar del Plata, la ciudad a la que todos parecen desear ir esta temporada atípica, que se extenderá hasta abril.

Además de las disposiciones respecto de los traslados y la capacidad en micros, la provincia de Buenos Aires habilitó distintos protocolos con recomendaciones e indicaciones para evitar la aglomeración de personas en los destinos turísticos.

Desde la empresa Maliyo aseguran que “se nota una recuperación que ronda el 60%”.

Además, según indicaron desde Flamingo Travel, “se concretaron muchas de las consultas en los últimos 15 días”.

Leve respiro

Marcelo, de Maliyo, aseguró que Mar del Plata es el destino que más eligen los viajeros juninenses. El 1 de diciembre ya realizaron el primer viaje a dicha ciudad.

“Hubo una buena respuesta, especialmente de lo que es La Costa, Mar del Plata, porque empezó de a poco pero va aumentando la venta y toma buen color”, aseguró.

A su vez, aseguró que “los protocolos cambian constantemente. Primero era obligatorio el hisopado, llevar ropa de cama, ahora solo piden distancia social, barbijo y alchohol en gel”.

Según el dueño de Maliyo, “Villa Gesell no lo piden tanto aún como destino porque no hay definiciones sobre las confiterías bailables”.

Respecto de las sierras, como Carlos Paz, los requerimientos son intermedios: “No es ni malo ni bueno”.

Por la situación que debió padecer el turismo, Marcelo considera que “de empezar de cero se ha recuperado un 60%. Muchos necesitan salir, la gente joven. Los mayores están más a la espera”.

Más ventas y consultas

Joana, de Flamingo Travel, aseguró que se concretan ventas para viajes “desde diciembre, enero y febrero”.

Destacó que previamente al lanzamiento de la temporada las consultas comenzaron a moverse y los viajeros adquirieron paquetes para sus vacaciones.

El 16 de diciembre tendrán una salida a Mar del Plata, además de las propuestas de miniturismo en la región y la provincia.

Joana aseguró que “el programa Pre-Viaje no anduvo muy bien, pero desde hace unos días está empezándose a mover, tanto en ventas como consultas”.

13 protocolos

La Provincia lanzó 13 protocolos para playas públicas, balnearios, ríos y lagunas, parques temáticos y atracciones, alojamientos turísticos extrahoteleros, prestadores turísticos, agencias de viaje, enoturismo, guías de turismo, turismo aventura, turismo rural, campings y alojamientos.

En los alojamientos, no se habilitarán espacios comunes como salas de estar, salones de usos múltiples o de juegos; y los desayunos y comidas deberán suministrarse en la habitación o en la modalidad "para llevar".

Asimismo, la climatización de los espacios comunes se deberá realizar exclusivamente con ventilación natural para garantizar la renovación del aire con ventilación cruzada.

En los balnearios, no estará permitida la realización de actividades deportivas grupales o recreativas en las que no pueda garantizarse la distancia preventiva de 2 metros entre personas.

A la vez, la distancia mínima entre sombrillas deberá cumplir con los dos metros de distanciamiento; las piscinas podrán funcionar solo al aire libre y con un sistema de turnos que garantice un aforo del 30%.

En las playas públicas, a las medidas generales de distanciamiento y el uso de tapabocas se sumará la desinfección periódica de los sanitarios, que deberán garantizar los gobiernos municipales, así como la disponibilidad de lugares adecuados para el lavado de manos con agua y jabón y alcohol al 70%.

El funcionamiento de los campings estará habilitado con un aforo del 50% y el acampe se permitirá parcela de por medio y manteniendo la distancia de dos metros entre grupos en el uso de mesas, piletas de lavado y parrillas.

El uso de baños y vestuarios estará determinado por un sistema de turnos y se habilitarán los espacios de juegos y canchas deportivas.