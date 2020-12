El juninense que creó una comunidad con más de 4 millones de seguidores

Las redes sociales se han vuelto muy populares y el influencer juninense Emmanuel Gorjón es considerado un referente en ese medio.

Con sus cuentas de Instagram, YouTube, Tiktok, Facebook y Twitter, que llevan el nombre “Al Pedo”, conformó una comunidad que ya tiene más de 4 millones de seguidores, en la que publicita con empresas como Amazon y Flow.

El juninense, que se encuentra radicado en La Plata, ya es un boom en el mundo virtual. Comparte memes, videos virales y humor gráfico que circulan en internet y que él mismo produce.

“Actualmente vivo de las redes sociales. Hasta hace unos años, mi Instagram @al__pedo era un perfil común en el que siempre compartí contenido”, expresó el joven innovador, en diálogo con Democracia.

“Además de compartir videos humorísticos y memes, también subo los videos que yo hago sobre protagonistas virales”, resaltó.

“En YouTube vengo creciendo bastante bien, allí tengo 245 mil suscriptores después de un año y medio”, afirmó.

Recientemente, “llegué de hacer un recorrido por la Costa Oeste de Estados Unidos subiendo contenido a mi cuenta personal de Instagram (@elemmagorjon) de lo que es viajar en pandemia, haciendo un panorama de cómo está la situación allá”, indicó.

“Esto me generó repercusiones en mi cuenta personal y la llegada de propuestas para empezar a viajar y mostrar distintas partes del mundo”.

“Además tengo mi canal @alpedogaming, en el que subo contenido relacionado a los videojuegos, hablando de la actualidad”, subrayó.

Contenido

En el mundo Al Pedo, además, “subo imágenes mías hablando con los protagonistas virales, a quienes busco para que me cuenten el trasfondo y las anécdotas de sus filmaciones. Mi cuenta está abierta a todo el mundo que tenga ganas de ver humor y reírse un rato”, expresó Gorjón.

Y agregó: “Mi intención es compartir todo lo que a mí me causa mucha felicidad y lo que me mandan mis seguidores”.

Pero no todo se trata de hacer reír a la gente, ya que también, desde su lado, Emmanuel hace actos de beneficencia. “He encontrado a personas de los videos que estaban en una mala situación económica y le hemos enviado donaciones”, subrayó.