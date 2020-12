Osvaldo Giapor: “Junín le debe al fomentismo su progreso como ciudad”

En la recta final de este año atravesado por la pandemia, el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, Osvaldo Giapor, realiza un balance de lo que está dejando este 2020 tan complejo.

Antes de la celebración por el Día del Fomentista, que se realizará hoy a las 19 en la Plaza de los Fomentistas, el histórico dirigente repasa en diálogo con Democracia cómo sobrellevaron el trabajo en un contexto tan adverso,

“En este año la Federación también intentó estar cerca de todas las sociedades de fomento de Junín, aunque mucho no se pudo hacer. La pandemia también nos afectó. No podemos abrir las sedes, no tenemos recursos, por eso pedimos a la Municipalidad que nos ayude para el arreglo de algunas calles, de las luminarias, y ese es el tipo de trabajo que hicimos, pero no pudimos juntarnos para intercambiar ideas y mover el motor de la buena voluntad del vecino. Esta pandemia nos hizo mal a todos”, explica.



- Si bien no se pudo pensar en proyectos a mediano y largo plazo, ¿tuvieron respuestas para las cuestiones de todos los días?

- Sí, hemos podido trabajar, la Federación y todas las sociedades de fomento. Pero es difícil avanzar, porque no se pueden alquilar los salones, no se pueden hacer actividades, que son las cosas que nos permiten mantener nuestros lugares y pagar los impuestos y servicios. Este año tuvimos que pedir un auxilio a la Municipalidad y lo hizo con muy poco, porque el primer subsidio que nos dieron fue de 17 mil pesos, que repartimos entre cuatro o cinco sociedades de fomento y con eso pudieron pagar alguna factura de luz que estaba adeudando. Ahora nos prometieron otro subsidio, con lo que esperamos socorrer a otras.

- ¿Se pudo hacer un trabajo coordinado con la Municipalidad?

- Hemos mantenido algunas reuniones, estuvimos con funcionarios de los talleres para que se arreglen las calles y se haga lo necesario. Se está pidiendo el regador, más luminarias, poda, recolección de ramas, son muchas cosas y nosotros, como Federación, estamos tratando de ayudar en todo eso. No hemos bajado los brazos. Por otra parte, hemos tenido un año malo, no solo por el parate de la pandemia, sino por algunas cuestiones que nos preocupan, como el juicio que le hicieron a una sociedad de fomento por ruidos molestos, a la que un juez la multó con una suma de dinero muy importante. Estamos pidiendo que se revea esto, que va más allá de los 80 mil pesos: el tema es que se deja un antecedente y mañana cualquier vecino, porque considera que se hace mucho ruido, puede hacer un juicio, y eso es vergonzoso porque ese mismo ruido que le hizo mal a una vecina es el que le permitió recaudar dinero a esa sociedad de fomento para que el barrio progrese.

- ¿Qué se puede proyectar para el año próximo?

- Quedó todo atrasado. De hecho, hay muchas sociedades de fomento que quedaron con el mandato de sus comisiones vencido y no se pudieron hacer asambleas para la renovación de autoridades. Vamos a seguir con las mismas personas que están al frente hasta que tengamos la posibilidad de hacer las asambleas. Y yo, como presidente de la Federación, también tengo mi mandato vencido. Así que se va a trabajar para regularizar la situación de todas las entidades. Estamos teniendo el apoyo del municipio para esto y para otras cuestiones en los barrios, sobre todo con la limpieza, haciéndolo como se lo pedimos nosotros, esto es, desde la periferia hacia el centro. Aunque en este tema nos hemos dado cuenta de que no solo es una cuestión del municipio, sino que los vecinos muchas veces tiran sus residuos donde no corresponde. Tenemos que ser más responsables.

- ¿Qué balance hace de sus años al frente de la Federación?

- Nos ha pasado de todo, algunos fomentistas que se nos fueron, otros están trabajando muy bien, hay sociedades de fomento que están abandonadas y muchas que hacen todo lo posible y más por su barrio. Hemos puesto en funcionamiento muchas que estaban paradas, como Los Almendros o Ricardo Rojas, entre otras. Pero en ese contexto aparecen los señores que nunca hicieron nada por los barrios y hoy quieren figurar, diciendo que la Federación no trabaja. Son personas que nunca aportaron nada a su lugar. Un hombre me dijo “hace 40 años que vivo en este barrio y no conozco dónde está la sociedad de fomento”, ¡pero el responsable de eso es él, no la sociedad de fomento! Está claro que esto es un movimiento programado porque no puede ser que en muchos lugares al mismo tiempo se acuse a la sociedad de fomento de que no hace nada o que quieran dividir el barrio.

- ¿Cómo continúa su gestión de aquí en más?

- Yo voy a seguir hasta regularizar todo esto y después me retiro, este es mi último período, ya lo dije y es una determinación. Sé que no debo seguir porque hay que darles la posibilidad a otros, hay mucha gente con ganas de trabajar y son los que van a tomar la posta. Junín no debe desatender el trabajo que hacemos porque le debe al fomentismo su progreso como ciudad, así que, quien me suceda podrá nuclear a todos y, entonces, esta herramienta que tiene a mano el señor intendente servirá para seguir avanzando. Esta ciudad tiene una posibilidad de desarrollo que es única, veo un Junín distinto y a una nueva forma de vivir acá.



- ¿Los aniversarios son especiales para usted?

- La Federación cumple años. No sabemos cuántos, pero según un digesto que tengo en mi poder, en 1927 la Municipalidad ordenó que se formen comisiones vecinales en los pueblos, y ese fue el puntapié inicial para que se empiecen a formar sociedades de fomento en los barrios. Pueblo Nuevo puede haber sido una de las primeras y a esa le siguieron otras. La mayoría están desde principios de los 70 porque el intendente Carlos Fernández las promovió ya que, como era un gobierno de facto, los fomentistas podían hacerle de una suerte de ‘concejal’ también.

- Este aniversario llega en un momento muy particular, ¿cómo lo analiza?

- Yo estoy pensando que este terrible año que nos tocó lo vamos a superar con las ganas de trabajar que tenemos, porque queremos a nuestro barrio, porque somos solidarios con nuestros vecinos, porque queremos vivir mejor, porque les podemos señalar a las autoridades cuáles son las prioridades de cada sector. En el Día del Fomentista nos saludamos y nos hacemos la promesa de que el año 2021 va a ser distinto: estamos convencidos de que va a ser mejor.