Comercios, preocupados

Walter Cullerton, dueño de la casa de decoraciones sobre calle Rivadavia, aseguró que “el problema es la playa de maniobras, que siempre se dijo que era viable cambiarla de lugar, porque es lo que molesta, pero con muy poca plata la playa se traslada”.

A su vez aseguró que “también se había hablado de hacer un puente en Belgrano porque las vías pasan muy abajo, eso sería mucho más económico. O hacer el túnel por calle Lavalle, que no molestaría a nadie”.

Cullerton aseguró que “como comerciante directamente estoy fundido y mi propiedad no va a valer ni dos pesos. Me afecta a mí y a todos los comercios en este sector de Rivadavia”.

“Nos gustaría que alguien venga hablar con nosotros. Lanzaron algo de gran magnitud y los afectados de la zona nos quedamos sin un diálogo con alguien que sepa de esta situación”, indicó.

El comerciante Miguel Chirauolo, dueño de una rotisería sobre Rivadavia desde hace 43 años, consideró que “hay cosas más importantes que hacer un bajo a nivel, especialmente en este momento donde el país está en una crisis mala, más aún con la pandemia, y hacerlo cuando hay un montón de gente que necesita. Incluso el hospital”.

“Con el tema del tren carguero, antes pasaban cinco todos los días, hoy pasa uno por semana y hacer una obra, gastar semejante fortuna yo diría que no se justifica. Si la playa de maniobras la llevan más adentro se resuelve”.

Chirauolo consideró que “la ciudad no se vería más unida, al contrario. Cuando hagan ese puente habrá mucha gente que no querrá pasar por abajo”, especialmente por la cuestión de la iluminación.

“Teniendo calle Alberdi o Italia se podría abrir y se descongestiona”, destacó.

Respecto de su situación, aseguró: “Comercialmente, Rivadavia por unas cuantas cuadras va a quedar muerta. Con dos años que dure la obra, ¿qué hacemos en ese tiempo? ¿Con qué pagamos el alquiler? ¿Con qué vivimos?”, resaltó.