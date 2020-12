Destacan la actividad de los médicos que siguieron trabajando durante la pandemia

En diálogo con Democracia, los doctores Gabriel Scatarello, Luis Linguido y Daniel Casati, presidente, vicepresidente y secretario, respectivamente, del Círculo Médico de Junín, manifestaron que el Día del Médico es una fecha especial para reconocer la labor médica, que este año ha cobrado especial relevancia por la pandemia por Covid-19.

El doctor Scatarello indicó que el Círculo Médico de Junín durante todos estos meses del año siguió desarrollando su actividad, tomando ciertos recaudos como los protocolos de seguridad para todos los empleados, algunas restricciones en el ingreso a la sede al principio de la pandemia, asimismo dividiendo al personal en grupos, previendo que alguno de estos pudiera permanecer aislado, para no cortar las funciones que venía desarrollando cada uno en sus respectivas áreas.

“El Círculo siguió funcionando para brindar a todos sus asociados las funciones que siempre cumple. Apoyó a los médicos que contrajeron Covid, tanto sea en la contención como en lo económico, por los días que no pudieron desarrollar su tarea. Fueron muchos médicos los afectados”, afirmó el entrevistado.

Desde la institución destacaron la labor de los médicos “que siguieron trabajando en este momento tan especial, que se jugaron su salud y la de su familia, atendiendo a los pacientes con coronavirus”.

“Este 3 de diciembre, Día del Médico, merecen ser reconocidos los médicos que estuvieron en el frente de batalla atendiendo a los pacientes”, afirmó Scatarello.

“Vamos a salir de esta”

Consultado sobre si hubo cambios en lo que a obras sociales respecta, el doctor Scatarello explicó que en general no hubo problemas de cobertura, aunque tampoco se dieron las paritarias como todos los años. “Pudimos hacer algunas mejoras con algunas obras sociales en puntual, pero obviamente quedamos retrasados respecto al nivel de inflación que tiene nuestro país”, apuntó.

Por su parte, el doctor Linguido explicó: “Creo que este año fue perdido, lamentablemente. Han pasado muchas cosas, han pasado ocho meses en aislamiento por la pandemia, lo cual ha generado muchos cambios a nivel social y económico. Por eso, veremos cómo salimos de esto y cómo entramos al 2021”.

“Se trata de apoyar a la comunidad médica, a la población en general. Vamos a salir de una u otra manera y nos vamos a recuperar”, confió.

“Hay que vacunarse”

En relación con la vacuna contra la Covid, el doctor Scatarello dijo: “Esperamos con ansias la vacuna. Mi posición es que hay que vacunarse. Hay trabajos científicos que lo van a avalar y demostrar. Me parece que todas las empresas y laboratorios que están haciendo la vacuna son serias. No veo que haya un riesgo en la población por vacunarse. Creo que hay más riesgo en no vacunarse que en hacerlo“.

“Obviamente, habrá un cierto número de gente que se vacunará, como los trabajadores esenciales, los pacientes de riesgo, pero no veo un peligro inminente por vacunarse. Creo que hay que vacunarse”, destacó.

Sobre el tiempo que llevó desarrollar la vacuna contra la Covid-19, mucho menor teniendo en cuenta las que se crearon para prevenir otras enfermedades, el doctor Daniel Casati dijo: “Las vacunas tienen que tener eficacia y seguridad. En cuanto a eficacia, se sabe por los medios de comunicación que unas diez vacunas están avanzadas en su proceso y tienen un porcentaje entre el 90 al 98 por ciento, teniendo en cuenta cuántos anticuerpos protectores generan. En cuanto a la seguridad de la vacuna, la capacidad de no generar efectos adversos importantes para decir que es segura hace falta tiempo. A esta vacuna especialmente se le destina mucho dinero, pero lo único que no puede comprar la plata es el tiempo. Normalmente, para que la Organización Mundial de la Salud le dé el aval a una vacuna lleva dos años, pero dos años es mucho tiempo en este contexto, entonces hay un tiempo intermedio de emergencia que es de alrededor de seis meses, que se cumplirían para las diferentes vacunas, entre diciembre y marzo aproximadamente. En un número aproximado a los 60 mil vacunados no hubo efectos adversos severos”.

“Por supuesto que de acá a dos años uno podrá mirar, luego de muchos millones de vacunados, los números más finos y decir en qué porcentaje se generan efectos adversos. Sucede que todos tenemos amigos, conocidos o colegas que murieron o enfermaron de forma severa por la enfermedad, entonces no tenemos dos años para esperar para ver qué pasa”, opinó Casati.

Comisión

La comisión directiva del Círculo Médico de Junín está compuesta por:

Presidente: doctor Gabriel Scatarello.

Vicepresidente: doctor Luis Linquido.

Secretario: doctor Daniel Casati.

Tesorera: doctora Andrea Rames.

Secretaria de Actas: doctora Daniela Leroy.

Vocales titulares: doctores Sebastián Morbelli, Horario Medina, Fernando Serra y Claudio Dituro.

Vocal suplente: doctor Sergio Salamone.

Revisores de cuentas titulares: doctores Andrés Birello, Pedro Portero y Anibal Genna.

Revisora de cuenta suplente: doctora Fernanda Parenti.

Consejo Deontológico, titulares: doctores Hugo Naffissi, Ismael De Luca, Julio Oyhanarte, Eduardo Miquel, Ricardo Masague y Kurt Villalba. Suplentes: doctores José Idope Larraga, Laura Itoiz, Andrés Boccio, Jorge Etchepare, Gustavo Miretti y Anahí Genna.