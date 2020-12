Los laboratorios privados realizan su aporte en el diagnóstico de Covid-19

Los laboratorios de análisis clínicos cumplen una función muy importante en el diagnóstico médico de las enfermedades y en la detección del Covid-19.

En diálogo con Democracia, el bioquímico Pedro Luis Milani, del Laboratorio IAC Milani, explicó: “Los laboratorios privados tenemos posibilidades de hacerlos. Hay una red privada que está haciendo el Real Time PCR, el método más apropiado y que generalmente se da en grandes ciudades. Los laboratorios del interior podemos derivar muestras a esos laboratorios de referencia del ámbito privado, que los resuelven. No hay inconvenientes para hacer estos análisis, eso está desde el principio de la pandemia”.

El doctor Milani manfiestó que con el paso del tiempo han salido equipos alternativos de determinaciones con toma de muestra tipo hisopado para detectar Covid. “Algunos son amplificación del ácido nucleico, similar a la PCR, y otros son de detección de antígenos, se llaman test rápidos. Hay varios laboratorios que los están utilizando, con bastante éxito, y aportando un poco más de volumen de diagnóstico al sistema público, que están trabajando mucho, a veces al límite de su capacidad”, dijo.

“El sector privado le ha aportado un poco más de volumen diagnóstico y solucionando a veces inconvenientes o problemas que tiene la gente para viajar, que lo necesita con cierta premura, o para empresas que necesitan mover trabajadores de un lado a otro y, de esa forma, el laboratorio privado puede ayudar a resolver las cuestiones”, manifestó el especialista.

Coberturas

Respecto a la cobertura de las obras sociales y el costo de los tests para detectar Covid, Milani explicó que las principales prepagas cubren el costo en tanto que otras no. “Los precios son relativos, dependen de qué método hacen, oscilan entre 3.500 los más económicos a 7.000 pesos la PCR en forma particular”, estimó.

En cuanto al tiempo que se tarda en tener los resultados del análisis, el entrevistado dijo que eso depende también del método utilizado. Según lo expuesto por el especialista, el test rápido tarda entre media y una hora en estar listo, mientras que los otros, entre uno y dos días.

La vacuna

La vacuna contra la Covid-19 genera esperanzas para volver a la normalidad en la vida cotidiana. Al respecto, el doctor Pedro Milani opinó: “A título personal, creo que la vacuna está bastante cerca. Gracias a Dios y a todo el avance de los últimos 20 años de la biología molecular y la ingeniería genética se ha permitido desarrollar una serie de vacunas, de distintos tipos, a una velocidad antes nunca vista. Eso está, es factible. La parte técnica hoy no es el inconveniente principal”.

“Creo que el inconveniente principal hoy va a radicar más que nada en el volumen de producción que se necesita y en la logística de la distribución. Y, por otro lado, se trata de terminar de validar los ensayos clínicos necesarios para aplicarla en forma masiva”, dijo.

“Si bien la ciencia avanza muchísimo, hay tiempos biológicos que son difíciles de acelerar demasiado. Por más que uno tenga mucha tecnología, hay ciertos procesos de aprobación de la vacuna que lamentablemente llevan un tiempo, aunque se van a acelerar por el impacto que tuvo la pandemia y en un tiempo no demasiado lejano algunas vacunas deberían estar operativas para empezar a aplicarlas en la población”, manifestó.

Consultas

Al inicio de la pandemia, hubo una marcada disminución de las consultas médicas por la reticencia de la gente a ir al consultorio médico y hacerse los controles de salud generales, lo que derivó que también los laboratorios de análisis clínicos trabajaran menos.

“El primer mes fue muy notoria la caída de actividad del sector porque la gente estaba muy asustada y no iba al consultorio. Después ya empezó a relajarse e iba un poco más a los consultorios. No obstante, no estamos en los niveles habituales de consulta. Hay patologías que se han descuidado. La gente por miedo no ha salido, no se ha hecho los controles rutinarios como los diabéticos, los hipertensos. Hay quienes han dejado o espaciado mucho los controles. Eso es una realidad”, manifestó el doctor Milani.