«Hoy se declara la Jornada de Protesta Médica y Duelo»”, señaló Jorge Lusardi

En diálogo con Democracia, el doctor Jorge Lusardi, presidente del Distrito VI del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, se refirió a cómo está atravesando la pandemia de Covid-19 la comunidad médica, que sufrió la pérdida de profesionales afectados por esta enfermedad.

“Este año hay poco y nada para festejar tanto desde la situación que nos ha tocado vivir no solamente en nuestra pequeña ciudad de Argentina sino en el mundo entero con la pandemia que nos ha cambiado, por lo menos, en un 90 por ciento las costumbres que teníamos”, manifestó.

El directivo hizo hincapié en lo que calificó un destrato hacia los médicos y el personal de salud en general, ante la aparición de casos y los temores que produce esto en la gente.

“Tampoco tenemos que festejar porque hemos recibido, los médicos en general y equipos de salud en su totalidad, un destrato muy importante, desde estigmatización, tener que irse del lugar donde vivía, hasta tener que trabajar con elementos por demás de precarios. He visto enfermeras y personal del equipo de salud trabajar con una bolsa para tratar de protegerse”, apuntó.

Las pérdidas

“Tenemos un profundo dolor con la pérdida de cada uno de nuestros colegas del equipo de salud, que han dejado su vida en la pelea contra la pandemia. Deseamos que este día sirva para brindar un sentido en homenaje a ellos y a sus familiares, transmitiéndoles nuestro abrazo solidario en este momento”, dijo Lusardi.

Manifestó que las instituciones médicas, dentro de lo que han entendido la función social que tenían que cumplir, han dado respuesta a todo lo que podían.

“Hoy en día, como lo manifestamos en varias oportunidades, no queremos ni vítores ni aplausos, solo esperamos un reconocimiento acorde a nuestra tarea y al compromiso que hemos asumido, ya que en los momentos más difíciles y críticos de la salud del pueblo bonaerense hemos estado asistiendo a la población, por todos los medios”, aseguró.

A la pregunta de si en el Distrito VI la pandemia había afectado mortalmente la vida de médicos, el doctor Lusardi respondió que han fallecido tres médicos: el doctor Jorge Luis Ben (68), de San Nicolás; el doctor Jorge Giorgi (51), de Vedia; y el doctor Eduardo Lauge Riega (78) de Ramallo. “Esos tres médicos son los héroes que tenemos expuestos en nuestro Distrito”, apuntó.

Consultado sobre si el personal de salud, médicos inclusive, estaban más expuestos a la reinfección por Covid-19, el entrevistado dijo: “Como todas las cosas que tiene esta nueva enfermedad, todas son discutibles, hay que esperar que pasen las cosas que pasen para conocerlas fehacientemente”.

Jornada de Protesta

“Continuando con la lucha por la reivindicación de nuestros derechos y la recuperación de nuestra dignidad – manifestó el directivo médico- declaramos este día, Jornada de Protesta Médica y Duelo en memoria de los más de 100 compañeros y compañeras fallecidas en sus puestos de trabajo sanitario, en la lucha contra el Covid-19”.

Asimismo, desde el Colegio de Médicos, Distrito VI, enviaron todo el apoyo a los que aún se encuentran internados peleando por su vida, así como energía, respaldo, fuerza a los colegas que se encuentran recuperándose de las secuelas que el virus le provocó.

“Estas secuelas han sido mucho más importantes de lo que la cotidianidad nos ha dado por medio de las distintas noticias. Las secuelas psicológicas, neurológicas, cardiológicas y demás que han quedado en nuestros colegas son muy importantes. Por eso estamos luchando para que esta patología sea reconocida como enfermedad profesional por todo el cuerpo médico”, dijo.

Acotó que en los últimos días el consejo superior del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires ha iniciado una importante forma de transmitir todo lo dicho y concretarlo en un proyecto legislativo.



Pluriempleo

El Dr. Lusardi también se refirió al pluriempleo, que en el equipo de salud en general es muy importante.

“Quizá no se dé tanto en la ciudad de Junín pero sí en la Provincia, en lugares como el Conurbano pero también en pequeños pueblos, porque no necesariamente tienen que ser de grandes conglomerados, sino también pequeños pueblos puesto que los médicos viajan de un lugar a otro. Eso también trae la posibilidad de máxima exposición e infección”, dijo.

“En el comité de salud de Junín, donde estábamos representadas varias instituciones, algunos pretendían que los médicos de Junín, para no infectarse, no salieran. Si no salíamos de Junín la mayoría de los servicios de Terapia, los servicios centrales, las guardias, etc. se hubieran quedado sin atención”.

Insuficientes

“La cantidad necesaria de médicos especialistas, médicos que hacen emergentología, entre otros, no se alcanza. Los colegios profesionales nos hemos puesto al frente para tratar de formar más gente, cosa que después, por la remuneración graciosa, no indigna, que se nos ofrece muchas veces no se puede hacer porque dicen ¿para qué?”, afirmó.

La vacuna

La vacuna genera esperanzas en la población que quiere inmunizarse, crea grandes expectativas y se espera quizá un alivio para el personal de salud.

Al respecto, el Dr. Lusardi manifestó: “Yo no soy especialista en el tema vacunas, pero sí hemos analizado las alternativas que están emitiendo o publicitando los distintos laboratorios, los informes que tenemos en ANMAT ( Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y del Consejo Superior. Fue uno de los temas que se trató el miércoles 25 de noviembre en el Consejo y estamos con una gran expectativa”.

“Esperemos que pasen las fases que corresponden para que todo se desarrolle como se debe. Igualmente, muchos nos vacunamos normalmente año a año por otras virosis pero no sabemos qué va a pasar acá porque en algunos infectados la inmunidad dura un tiempo y en otras personas, otro. Esta es una enfermedad realmente nueva y desconocida, por más trabajos, dichos y conclusiones que se tengan, hoy tenemos que esperar”, concluyó.