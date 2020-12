Emilio Mitre: Buscan incorporar más servicios

Antes de la pandemia, que puso un freno a la mayoría de los planes y los proyectos de obras públicas, el barrio Emilio Mitre había sido beneficiado con algunas iniciativas, entre ellas, 46 cuadras asfaltadas en un vecindario en el que hacía tanta falta este servicio.

No obstante, desde la sociedad de fomento trabajan para que se sigan sumando prestaciones a este sector y una de ellas tiene que ver con el cordón cuneta y la base estabilizada.

Esta semana hubo un encuentro entre fomentistas y vecinos que residen en la calle Capitán Vargas, de Arias para el lado de Circunvalación. “Necesitan obras de cordón cuneta y mejorado porque se les inunda cada vez que llueve”, explica la presidenta de la entidad barrial, Patricia González. Y agrega: “Aunque la máquina pasa para hacer los arreglos, es un problema muy grande el de ese sector. Queremos ver si podemos gestionar ante la Municipalidad para que se concrete este pedido”.

Aunque esa no es la única demanda en este barrio.

Más servicios

Hay otros servicios que requieren de una mejor prestación en este barrio ubicado en el extremo este de la ciudad y delimitado por la avenida República y su continuación, San José Obrero, la avenida de Circunvalación, calle 6 de Agosto y su continuación, Martín Fierro, y las vías del Ferrocarril.

Uno de ellos es el alumbrado público. “En Capitán Vargas hay pocas luminarias -explica González-, también faltan luces en avenida San Martín, hasta 6 de Agosto, en La Plata y otras calles más”. Esto ya fue planteado a las autoridades, que respondieron que debían esperar: “En su momento el proyecto era hacer una reconversión y cambiar las luminarias colgantes por columnas. Faltaría hacer eso y, además, agregar más luces en zonas oscuras”.

En tanto, teniendo en cuenta que los servicios de agua y cloacas están cubiertos en prácticamente todos los sectores poblados, los lugareños esperan por la extensión del gas natural. Ya se hizo una presentación en Grupo Junín, algunos años atrás, “pero quedó en la nada”, afirman.



Mantenimiento

En la esquina de La Plata y Arias, dos arterias muy transitadas, hay un tambor colocado a modo de advertencia para los conductores, que está colocado allí desde el momento en que se rompió una boca de tormenta. Si bien hay hecho un reclamo desde el 20 de marzo, el tanque sigue en el mismo lugar, para disgusto de los vecinos e incomodidad de los que pasan por allí.

Esto da cuenta de la falta de mantenimiento en la zona. Algo que también se ve reflejado en los verdaderos basurales a cielo abierto que se forman en Borchex entre Lía Brunet y Capitán Vargas, y sobre la misma Capitán Vargas, lo que junta mugre y genera problemas sanitarios. “Se limpia una vez por mes, se pusieron carteles para que no arrojen los residuos, pero los siguen tirando ahí”, reclama González.

Tránsito y seguridad

Una de las consecuencias de la pavimentación de más de cuarenta cuadras es que, a las calles que antes eran de tierra y, por consiguiente, de doble circulación, ahora se les asignó un sentido que en reiteradas oportunidades los conductores no respetan. “La Plata es un desastre, muchos autos y los chicos con las motos a altas velocidades. Pusieron reductores, pero no alcanzan, hay que tener mucho cuidado”, explica la vicepresidenta de la sociedad de fomento, Olga Fernández.

No obstante, lo mismo sucede en las calles interiores, “porque la gente estaba acostumbrada a que fuera doble mano y ahora no respetan el sentido que se les dio”, aun cuando se colocó la cartelería correspondiente.

Finalmente, en cuanto a la seguridad, la presidenta de la entidad barrial señala que hubo en este sector “algunos casos, sobre todo al principio de la cuarentena”, pero luego de un tiempo ya no hubo inconvenientes de consideración. “No más que lo que sucede en todos lados”, agrega.

Fernández, en tanto, remarca que “la Policía anda, en la plaza hacen controles, así que no hay quejas sobre eso”.