Coronavirus en Junín: se registraron 42 nuevos casos y falleció una mujer

La Secretaría de Salud confirmó ayer que se registraron 39 nuevos casos de coronavirus en Junín, de 73 muestras analizadas, y que falleció una mujer de 82 años. Además, se sumaron 3 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo al nuevo protocolo.

Del total, 15 casos son por contacto estrecho, 3 son personal de salud, 1 es personal de las fuerzas y 23 tienen nexo en estudio.

Se trata de 26 mujeres de 22, 36, 33, 22, 41, 29, 57, 54, 35, 26, 48, 41, 20, 47, 41, 76, 27, 22, 25, 92, 69, 78, 66, 65, 77 y 85 años y 16 hombres de 23, 26, 26, 34, 79, 28, 43, 40, 40, 49, 40, 29, 70, 59, 96 y 76 años.

Asimismo, hay 68 casos sospechosos que aguardan resultados de estudios (y 3 no residentes) y 1043 personas aisladas de manera preventiva por haber tenido contacto con contagiados. Unas 1661 ya cumplieron con esa condición.

De esta forma, en la Ciudad actualmente hay 385 juninenses contagiados activos y 9 confirmados no residentes. También se registran 26 personas fallecidas de Junín y 6 no residentes. Ya se han recuperado 706 vecinos de nuestra ciudad desde que se desató la pandemia.

Se informó además que ayer 51 personas de nuestra ciudad recibieron el alta y se las considera casos recuperados de Covid-19; y que se sumaron 15 sospechosos de los cuales 5 son contactos estrechos de pacientes Covid. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos.

Cabe recordar que las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje a zonas de riesgo, contacto con ellas, o han tenido contacto estrecho con confirmados de Covid-19, y se encuentran sin síntomas.

“Recordamos que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario. Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir”, indicaron desde el área de Salud.



General Viamonte

Este lunes se confirmaron 28 nuevos casos de coronavirus en General Viamonte y suman 88 activos en total. En tanto, fallecieron 14 personas por la enfermedad y 259 vecinos ya se recuperaron.

De las 37 muestras que se recibieron del laboratorio de la Unnoba, 27 arrojaron resultado positivo: 16 mujeres de 11, 22, 26, 30, 30, 34, 34, 35, 56, 61, 77, 88, 88, 92, 94 y 94 años; y 11 hombres de 17, 24, 27, 35, 43, 48, 51, 57, 64, 75, 83 años. Por otro lado, una nena de siete años se suma por criterio clínico epidemiológico. Al momento hay un acumulado de 20 casos sospechosos en estudio por haber presentado síntomas compatibles con COVID-19.

En las últimas 24 horas, cuatro personas recibieron el alta médica. Once infectados se encuentran internados en el hospital local, tres personas se encuentran en UTI (Unidad de Terapia Intensiva) en Junín. En tanto, de cincuenta camas disponibles, ocho están ocupadas en el Centro de Aislamiento de Bomberos Voluntarios.

--

--> Pandemia: ya no quedan municipios de la Cuarta Sección en Fase 3 de aislamiento

--> Consulta las farmacias de turno de tu ciudad