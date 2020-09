Se sumaron 258 nuevos casos en una semana y los fallecidos ascienden a 25

Con el nuevo escenario planteado por el nuevo criterio clínico epidemiológico que determina que una persona con síntomas de covid-19, contacto estrecho de un paciente positivo, es considerado confirmado sin que sea necesaria la realización de un hisopado, los casos no dan tregua y en esta semana se sumaron 258 en total.

Asimismo, la cifra de fallecidos asciende a 25 y más de la mitad son adultos mayores. De hecho, según informó el director de Pami, Mario Scorsetti se registraban 12 pertenecientes a dicha obra social, aunque aclaró que hoy se actualizará con nuevos datos.

Semana a semana

De un pormenorizado conteo realizado por Democracia, semana tras semana, los casos positivos informados muestran signos de aumento constante.

De hecho, si tomamos agosto y septiembre, dos meses claves en el brote en la ciudad, podemos ver que de un mes a otro, el número de contagios se cuadruplicó, más allá, lógicamente de la gran cantidad de pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, que asciende a 655.

En agosto se registraron casi 200 casos mientras que en lo que va de septiembre, los contagios ya superaron los 860.

394 casos activos

Según lo informado por la secretaría de Salud, ayer se registraron 33 nuevos casos de coronavirus en Junín y un nuevo fallecimiento, de una persona de 80 años. Además, se informó que hubo 39 pacientes recuperados.

Hasta el momento hay 128 casos sospechosos que aguardan resultados de estudios (y cuatro no residentes) y 1006 personas aisladas de manera preventiva por haber tenido contacto con contagiados. Unas 1647 ya cumplieron con esa condición.

En total se registraron 26 nuevos casos de coronavirus, de 40 muestras analizadas y se sumaron siete casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo al nuevo protocolo. Del total, 14 casos son por contacto estrecho, tres son personal de salud, dos son personas de las fuerzas, una tiene antecedente de viaje y 13 tienen nexo en estudio.

De esta forma, en la Ciudad actualmente hay 394 juninenses contagiados activos y siete confirmados no residentes.

También se registran 25 personas fallecidas de Junín y seis no residentes. Además ya se han recuperado 655 vecinos de nuestra ciudad desde que se desató la pandemia.

Se informó además que ayer, 39 personas de nuestra ciudad recibieron el alta y se las considera casos recuperados de Covid-19; y que se sumaron 113 sospechosos de los cuales 18 son contactos estrechos de pacientes Covid. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos.

Cabe recordar que las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje a zonas de riesgo, contacto con ellas, o han tenido contacto estrecho con confirmados de Covid-19, y se encuentran sin síntomas.

“Recordamos que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario. Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir”, indicaron desde el área de Salud.

Población de riesgo

Desde el inicio del brote de coronavirus, la población más afectada resultó ser la de adultos mayores, que en nuestra ciudad, representa la mayoría de los decesos.

Según la última información con la que contaba el director de Pami Mario Scorsetti, los fallecidos que correspondían a la obra social eran ”como mínimo 12”, aunque aseguró que se actualizarán datos probablemente hoy.

“La mayoría de los casos afectan al sector más vulnerable, de adultos mayores”, consideró y refirió la situación en el geriátrico de calle Aparicio y el Asilo de Ancianos que derivaron en casos y fallecimientos.