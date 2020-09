Willy Harrington: “Mi lucha siempre fue por vivir haciendo lo que me gusta”

Guillermo “Willy” Harrington tenía 27 años cuando tomó la decisión que cambiaría su vida. Para ese entonces sospechaba que en Junín le esperaba un destino de profesor de geografía en el secundario y eso estaba lejos de sus pasiones más profundas, que tenían que ver con la música. Entonces, a principios de 2008 hizo la valija, enfundó su guitarra y se mudó a La Plata.

“El cambio de vida es una manera de articular un cambio existencial, por eso decidí probar si mi realidad podía pasar por cuestiones que tengan que ver con lo artístico”, afirma hoy.

Y vaya si lo está logrando. Lleva ocho años como “músico invitado estable” en la banda Estelares, forjó una carrera como solista, grabó discos, produce otras bandas y lo más importante: puede vivir de lo que le gusta y lo que siempre deseó.

En Junín

Harrington nació en Junín y se crio en el barrio Pueblo Nuevo. Hizo la primaria en la Escuela N°22 y la secundaria en el Comercial y el Normal. A sus catorce años dejó la pelota de básquet y el Club Ciclista para dedicarse de lleno a la música. Había llegado a sus manos una guitarra acústica, que al poco tiempo cambió por una eléctrica, y se pasaba tardes y noches enteras “sacando” canciones con la revista Toco y Canto.

Tomó algunas clases con Carlos Craviolatti y más adelante estudió en el Conservatorio.

Y si bien hizo, además, el Profesorado de Geografía, su pasión seguía siendo la música.

Formó parte de la banda Ámbar -con la que compitió en los Juegos Bonaerenses- y de Cautivos, un grupo que llenó La Ranchería en algunas oportunidades.

“El estilo que yo siempre tuve fue rock pop, al mismo tiempo, en mi casa siempre hice mis propias canciones”, dice sobre esos años.

A La Plata

Viendo que el circuito de Junín es reducido, resolvió irse a La Plata. “Quería dedicarme a la música todo lo que fuera posible”, dice.

Su amigo Gustavo Tilot lo contactó con una banda tributo a Joaquín Sabina a la que se le acababa de ir el guitarrista, y gracias a eso fue que tuvo algo para hacer ni bien había llegado. “Arranqué tocando con desconocidos”, comenta sonriente.

Esos primeros tiempos “fueron noches de muchos bares, mucha bohemia, de tocar un montón”, y así fue como aparecieron otros proyectos. Al mismo tiempo, siempre siguió haciendo sus canciones.

Estelares

En 2011 le llegó la propuesta de tocar con Estelares. Cuando la banda se quedó sin segunda guitarra, Víctor Bertamoni le propuso a Willy cumplir ese rol.

“Un poco de vértigo me dio al principio -reconoce-, yo venía tocando hacía muchos años, sabía que tenía que cumplir con la cuestión artística y confiaba en que eso lo podía hacer, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con las bandas grandes que no sabía cómo me iban a afectar. La verdad que fue todo buenísimo, un gran aprendizaje”.

A partir de sus aportes, hoy ya es "músico invitado estable". “Es algo que me enriquece muchísimo”, asegura.

Su carrera

Paralelamente, Harrington siempre siguió con su carrera. Armó algunas bandas hasta que profundizó su proyecto solista. El trabajo con Estelares le permitió ganar mucha experiencia como para poder encarar su camino “de una manera más madura, más certera”.

Al momento de definirse, señala: “El mío es un estilo de cantautor. Muchos de los músicos que tocaron conmigo me dijeron ‘lo que vos hacés es muy rock nacional’, lo que significa que uno se maneja con los patrones de comunicación que tenemos acá, en Argentina. Es una forma de plantarse en el lugar al que uno pertenece. Es bien genuino”.

Con un EP y un disco grabados y otro por editarse en breve, sus canciones están en Spotify y en YouTube, además de contar con perfiles en las redes sociales Facebook e Instagram.

Nueva etapa

La cuarentena obligó a Harrington a reconfigurar su carrera y aceleró un proceso de colaboración y producción para otros artistas. “Para esto último me ayudó mucho la experiencia con Estelares, de estar tanto tiempo en estudio, trabajando con gente con tanto conocimiento”, asevera.

Este es un momento en el que muchos músicos graban solo canciones y, al mismo tiempo, hay una revalorización de lo audiovisual por parte de la industria, y Willy trabaja de esa manera con otros artistas: “Arrancamos con un ciclo de bandas tocando en estudio, en el que grabamos y filmamos un par de temas, con todos los protocolos correspondientes, y mezclamos todo con buena calidad de audio y video”.

Es un tiempo en el que se está “reinventando”, como él mismo define: “Me estoy encontrando con otras actividades, componiendo, pero también produciendo y haciendo este ciclo de bandas”.

Un camino que eligió hace doce años y que lo está llevando a buen puerto. “Uno trata de encontrarse a uno mismo haciendo lo que quiere. Intenté encontrar mi realidad musical, mi lucha siempre fue por vivir haciendo lo que me gusta. Ahí estaba yo, hace doce años, haciéndome cargo de mi vocación, de mi inquietud, de mi deseo. Y aquí estoy hoy, y ya veremos dónde estaré mañana”, concluye.